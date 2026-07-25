Trung vệ 52 triệu bảng của Chelsea sẽ ra mắt tuần tới

TPO - Trung vệ Maxence Lacroix đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Chelsea, sẵn sàng hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 52 triệu bảng từ Crystal Palace. Ngôi sao người Pháp dự kiến ký hợp đồng 6 năm và có thể ra mắt đội bóng mới ngay trong tuần tới.

Theo tờ London Evening Standard, Maxence Lacroix từng là mục tiêu theo đuổi lâu dài của Chelsea, nhưng các cuộc đàm phán chỉ thực sự tăng tốc sau khi World Cup 2026 khép lại vào cuối tuần trước - giải đấu mà trung vệ này tham dự cùng đội tuyển Pháp.

Ở tuổi 26, Lacroix là một trong những trụ cột hàng phòng ngự Crystal Palace kể từ khi chuyển đến từ Wolfsburg vào tháng 8/2024. Qua hai mùa giải, anh có 98 lần ra sân cho đội bóng thành London, góp phần giúp Crystal Palace giành FA Cup, Community Shield và Conference League - danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Lacroix vừa cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026.

Mùa trước, Lacroix đá đủ 90 phút trong trận thắng Liverpool sau loạt luân lưu ở trận tranh Community Shield, cũng như trận chung kết Conference League 2025/26 thắng Rayo Vallecano 1-0. Tính chung cả mùa, anh có 55 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có 3 pha kiến tạo.

Việc Crystal Palace chấp nhận để Lacroix ra đi xuất phát từ nguyện vọng thử sức ở môi trường mới của chính cầu thủ này, dù đội bóng vẫn muốn giữ chân anh. Ban lãnh đạo Crystal Palace đã chủ động tìm kiếm phương án thay thế từ trước và đang đàm phán với trung vệ Chrislain Matsima của Augsburg.

Nhưng theo báo giới Anh, đội chủ sân Selhurst Park cũng nhắm đến Chibuike Nwaiwu của Trabzonspor như lựa chọn dự phòng nếu thương vụ Matsima không thành. Ngoài ra, còn một phương án khác Axel Disasi, trung vệ đang thuộc biên chế Chelsea.

Khi đàm phán mua Lacroix, Chelsea đề nghị gán Disasi vào hợp đồng và định giá 25 triệu bảng hoặc sẽ cho mượn Disasi kèm điều khoản bắt buộc mua đứt. Hiện chưa rõ Crystal Palace có “chốt” Disasi không nhưng nếu họ không thể chiêu mộ được Matsima hay Nwaiwu, có thể hậu vệ của Chelsea sẽ chuyển chỗ làm tới sân Selhurst Park.

Việc bổ sung Lacroix nằm trong kế hoạch tái cấu trúc hàng thủ của Chelsea, trong bối cảnh tương lai của các trung vệ Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah và Mamadou Sarr đều còn bỏ ngỏ, phần lớn phụ thuộc vào việc đội bóng có đón thêm nhân sự mới ở hàng thủ hay không.

Lacroix là tân binh thứ ba của Chelsea trong mùa hè này, sau các trường hợp Marco Palestra và Morgan Rogers. Theo tin từ Transfermarkt, đội bóng thành London cũng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Emmanuel Emegha, người vừa hết hợp đồng với Strasbourg, và cầu thủ chạy cánh Geovany Quenda - mua từ Sporting với giá 50 triệu euro.