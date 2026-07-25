Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tuyển Indonesia điền tên trung vệ nhập tịch dự ASEAN Cup bất kể bị CLB phản đối

Đặng Lai

TPO - Cơ hội tham dự ASEAN Cup 2026 của trung vệ Justin Hubner đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Indonesia. Theo CNN Indonesia, cầu thủ 22 tuổi này sẽ không được CLB chủ quản Fortuna Sittard cấp phép để trở về phục vụ đội tuyển tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

huner-1775121869775975257920.jpg

ASEAN Cup 2026, sự kiện diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhượng bộ cầu thủ cho đội tuyển. Đó là lý do Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đã không thể gọi lực lượng tối ưu.

Nhưng Hubner vẫn được HLV Herdman điền tên vào danh sách tham dự ASEAN Cup 2026 của Indonesia. Ông hy vọng rằng sau buổi làm việc giữa LĐBĐ Indonesia và Fortuna Sittard, trung vệ 22 tuổi sẽ được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, đại diện CLB Fortuna Sittard đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ vấn đề. Trả lời tờ Limburger, người phát ngôn của đội bóng Hà Lan khẳng định dứt khoát rằng trung vệ này “không hề di chuyển đến trung tâm huấn luyện của đội tuyển Indonesia”.

Nhat ban Indonesia (4).jpg
Hubner (phải) là trung vệ quan trọng của tuyển Indonesia

Thay vào đó, Hubner trên đường cùng các đồng đội tại CLB bay sang Pháp để tham dự chuyến du đấu tập huấn trước mùa giải, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp FC Metz vào chiều thứ Bảy theo giờ địa phương. Phía Fortuna Sittard cũng tiết lộ thêm rằng họ đã có thông báo chính thức gửi tới Liên đoàn bóng đá Indonesia từ vài tuần trước. Và họ bảo lưu quan điểm Justin Hubner sẽ không thể tham dự ASEAN Cup 2026 do giải đấu này không nằm trong hệ thống lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA.

Lịch thi đấu của ASEAN Cup hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn khởi tranh mùa giải 2026/27. Vì vậy mà Sittard càng không muốn nhả quân của mình. Nếu những gì Sittard tuyên bố là đúng sự thật, đây chắc chắn sẽ là một tổn thất to lớn đối với hàng phòng ngự Indonesia.

Suốt thời gian qua, Hubner luôn là chốt chặn đáng tin cậy nhờ tư duy đọc trận đấu nhạy bén, khả năng không chiến xuất sắc cùng kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. PSSI vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay thông cáo chính thức nào về diễn biến mới nhất liên quan đến tình trạng của ngôi sao phòng ngự này.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Hubner #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Singapore #Thái Lan #Indonesia #Myanmar #Lào #Campuchia #Kim Sang-sik #Xuân Son #Quang Hải #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe