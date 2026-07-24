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Thể thao

HLV tuyển Indonesia nhận xét gì về lực lượng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam?

Đặng Lai

TPO - HLV trưởng đội tuyển Indonesia, John Herdman, vừa nhắc đến đối thủ chính Việt Nam. Ông nhấn mạnh vào lực lượng của nhà đương kim vô địch với số cầu thủ nhập tịch đông đảo.

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Chia sẻ tại trung tâm huấn luyện Bali United vào ngày 23/7, HLV John Herdman nói: “Tôi rất hào hứng (đọ sức tuyển Việt Nam). Họ vừa bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch từ Brazil (Xuân Sơn, Hoàng Hên và Tài Lộc). Họ sẽ là đối thủ rất khó chơi với Indonesia. Tôi cũng thấy họ thắng 4 trận giao hữu trước giải đấu này”.

Ngoài Việt Nam, HLV Herdman cũng rất cẩn trọng với tuyển Campuchia vì đối thủ này đang nâng cấp đội hình bằng một loạt cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Mới nhất, tiền đạo Iago Bento Fernandes gốc Brazil đã hoàn tất thủ tục khoác áo Campuchia và ra mắt ở ASEAN Cup 2026. "Ngoài ra còn có 10 cầu thủ nhập tịch ở tuyển Campuchia. Điều này rất thú vị và là một thử thách đối với chúng tôi", ông Herdman nói.

Nhà cầm quân này khẳng định thách thức càng lớn, ông càng háo hức. Herdman đánh giá việc gặp các đối thủ Việt Nam và Campuchia sẽ là cơ hội để tuyển Indonesia rèn giũa chính mình.

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Tài Lộc (Geovane Magno) là chân sút nhập tịch mới nhất ở tuyển Việt Nam

"Quan trọng hơn, giải đấu này là một nền tảng để các tuyển thủ khẳng định sự sẵn sàng. Tôi muốn họ luôn sẵn sàng cạnh tranh. Và cách duy nhất để chứng minh điều đó là đối đầu với những đối thủ mạnh. Chúng ta thực sự cần một bài kiểm tra như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây", ông kết luận.

Theo Herdman, ASEAN Cup 2026 sẽ được coi là dịp chạy đà cho vòng loại World Cup 2030. Do vậy khi Việt Nam hay Campuchia mạnh lên thì Indonesia cũng phải nỗ lực hơn để chứng tỏ thực lực.

“Đúng vậy, như tôi đã nói, ở giai đoạn phát triển này, chúng ta cần những trận đấu cam go. Các cầu thủ nội của Indonesia cần được kiểm tra và chứng minh cho công chúng thấy rằng họ đã sẵn sàng vươn lên tầm cao hơn, cụ thể là cạnh tranh ở cấp độ châu Á”, vị HLV này nhấn mạnh.

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Đặng Lai
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