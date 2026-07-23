HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam phải biến áp lực thành sự tự tin

TPO - Trước thềm trận ra quân ASEAN Cup 2026 trước Timor Leste, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam biến áp lực thành sự tự tin khi hướng đến ASEAN Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

"Chúng tôi muốn biến áp lực thành sự tự tin. Các cầu thủ của chúng tôi đã có kinh nghiệm giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Tất nhiên điều đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là một lần nữa trở thành nhà vô địch. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị tốt và hy vọng có thể thể hiện một màn trình diễn tốt"-HLV Kim Sang-sik phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay tại Chonburi (Thái Lan).

Trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân trước Timor Leste vào ngày mai, 24/7. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại Chonburi để rèn quân.

Theo HLV Kim Sang-sik, các trận ra quân luôn quan trọng. Toàn đội vì vậy đã có sự chuẩn bị kỹ để hướng tới mục tiêu giành 3 điểm. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng đánh giá các đối thủ trong khu vực có tính cạnh tranh rất cao. Đội tuyển Việt Nam vì vậy cần giữ được sự tập trung, tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

"Chúng tôi phải đoàn kết thành một tập thể, cùng nhau gắn kết, tiếp tục tiến lên để làm chủ trận đấu. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng phải tận hưởng trận đấu để mang lại niềm vui. Lúc này, với đội tuyển, điều quan trọng là ở từng trận đấu phải cố gắng hết sức và thể hiện một màn trình diễn tốt vì chính chúng tôi. Như mọi khi, mục tiêu tất nhiên là trở thành nhà vô địch. Đội phải tập trung vào từng trận đấu, nỗ lực hết mình"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Xuất hiện cùng HLV Kim Sang-sik tại cuộc họp báo, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết trận đấu với Timor Leste sẽ khó khăn vì là trận ra quân.

"Tuy nhiên, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, chúng tôi đều rất hào hứng chờ đợi trận đấu mở màn và sẽ cống hiến hết mình để có một trận đấu thật tốt, hướng đến chiến thắng.

Với cá nhân tôi, đây là một trận đấu quan trọng. Tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, ghi bàn để tặng người hâm mộ và cống hiến một màn trình diễn thật hay"-Nguyễn Hoàng Đức nói.