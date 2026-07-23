Không có phát sóng trực tiếp ASEAN Cup, đội tuyển Malaysia đang bị cổ động viên quay lưng?

TPO - Sức nóng của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026 đang tăng lên từng giờ. Tuy nhiên, sự lo lắng lại đang bao trùm một bộ phận người hâm mộ bóng đá Malaysia xung quanh câu hỏi: Xem trực tiếp trận đấu ở đâu?

Theo danh sách đối tác truyền hình chính thức do ban tổ chức giải đấu công bố gần đây, ô thông tin dành cho thị trường Malaysia vẫn hoàn toàn để trống. Chưa có bất kỳ đài truyền hình hay nền tảng phát trực tuyến nào đứng ra xác nhận sở hữu bản quyền ASEAN Cup 2026 trên lãnh thổ Malaysia.

Điều này tạo nên sự đối lập rõ rệt với các quốc gia trong khu vực. Những người xóm giềng như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore đều đã sớm chốt xong bản quyền phát sóng chính thức từ sớm, giúp cổ động viên nước nhà dễ dàng theo dõi và tiếp lửa cho đội tuyển quê nhà từ xa.

Những gì đang xảy ra được cho là phản ánh sự quay lưng của một bộ phận người dân Malaysia với đội tuyển quốc gia khi họ đã tạo nên scandal nhập tịch gian lận gây chấn động bóng đá thế giới. Trong lúc Bầy hổ chuẩn bị cho giải thì họ vấp phải cái nhìn thờ ơ từ truyền thông lẫn người hâm mộ. Thậm chí nhóm Ultra nổi tiếng của Malaysia còn kêu gọi tất cả không đến sân, bỏ trống những khán đài để phản đối đội tuyển nhà.

Bóng đá Malaysia chưa thể gượng dậy sau scandal nhập tịch gian lận

Mặc dù vậy, một bộ phận khác vẫn tin ASEAN Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp ở Malaysia. Việc đàm phán bản quyền sự kiện thể thao rơi vào thế "nước đến chân mới nhảy" vốn không phải là kịch bản quá xa lạ với quốc gia này. Malaysia thường thua bản quyền các giải đấu quốc tế rất sát giờ để có được mức giá tốt nhất.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người hâm mộ bóng đá Malaysia vẫn giữ tinh thần tích cực và lạc quan. Họ tin rằng các cơ quan quản lý cùng các đơn vị truyền thông trong nước đang nỗ lực hết sức để tạo nên một "phép màu" vào phút chót, đưa những hình ảnh thi đấu của Harimau Malaya đến với khán giả.

"Tất cả đều hướng về thứ Bảy này (trận Malaysia gặp Myanmar) với mong muốn tiếng hô vang "Demi Malaysia" (Vì Malaysia) sẽ được cất lên đồng điệu từ muôn nơi, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển trên hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực”, trang Harimau Malaya kết luận.