HLV Kim Sang-sik đứng trước cột mốc lịch sử cùng tuyển Việt Nam

TPO - Nếu đánh bại Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử sở hữu chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam.

Vào lúc 20h30 ngày 24/7, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor Leste trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan) ở trận mở màn ASEAN Cup 2026. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ là giành trọn 3 điểm để có khởi đầu thuận lợi, mà còn hướng tới một cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu hôm 18/7, đội tuyển Việt Nam đã nâng chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên con số 18, với 16 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây là thành tích ấn tượng của chiến lược gia người Hàn Quốc kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào cuối năm 2024.

Chuỗi trận này bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ấn Độ vào tháng 10/2024. Sau đó, tuyển Việt Nam trải qua hành trình bất bại để đăng quang ASEAN Cup 2024, tiếp tục toàn thắng tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, xen kẽ là những chiến thắng trong các trận giao hữu trước Campuchia, Bangladesh và mới nhất là Myanmar.

Chuỗi 18 trận bất bại hiện tại đã cân bằng thành tích dài nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam, từng được thiết lập trong giai đoạn từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018. Tuy nhiên, chuỗi trận năm đó được tạo nên dưới sự dẫn dắt của ba HLV khác nhau gồm Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo.

Trong khi đó, toàn bộ 18 trận bất bại hiện nay đều diễn ra dưới thời HLV Kim Sang-sik. Nếu đánh bại Timor Leste, chiến lược gia 49 tuổi sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam sở hữu chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp, qua đó thiết lập kỷ lục mới.

Xét tương quan lực lượng, cơ hội để tuyển Việt Nam nối dài mạch bất bại là rất lớn. Timor Leste hiện đứng thứ 201 trên bảng xếp hạng FIFA, kém tuyển Việt Nam tới 102 bậc và bị đánh giá thấp hơn đáng kể về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik nhiều lần nhấn mạnh đội tuyển sẽ không được phép chủ quan. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì sự tập trung và có màn khởi đầu thuận lợi.

Bên cạnh cột mốc cá nhân, chiến lược gia người Hàn Quốc còn hướng đến nhiệm vụ lớn hơn là giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Sau các chức vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024, bóng đá Việt Nam vẫn chưa từng đăng quang ở hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp. Nếu hoàn thành mục tiêu này, dấu ấn của HLV Kim Sang-sik sẽ còn vượt xa những kỷ lục về chuỗi trận bất bại.