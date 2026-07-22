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Thể thao

Marathon Di sản Hà Nội 2026 kết nối cộng đồng chạy bộ

PV

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 đến 8/11. Bước sang mùa giải thứ ba, sự kiện tiếp tục thúc đẩy phong trào chạy bộ, quảng bá hình ảnh Hà Nội, lan tỏa các giá trị về sức khỏe, phát triển bền vững và kết nối cộng đồng.

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Theo thông tin được công bố tại lễ ra mắt giải diễn ra ở Hà Nội ngày 22/7, trong mùa giải thứ ba 2026, giải gồm các cự ly Marathon (42,195km), Bán Marathon (21,0975km), 10km, 5km và Kid Dash 2,1km dành cho trẻ em. Trung tâm tổ chức sự kiện được đặt tại Công viên Thống Nhất, tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên tiếp cận những cung đường chạy đi qua nhiều công trình văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thủ đô, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức và trải nghiệm thi đấu.

Song song với hoạt động chuyên môn, giải tiếp tục triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng. Trong đó, chương trình "Trao giày cũ - Nhận niềm vui" kêu gọi quyên góp những đôi giày chạy đã qua sử dụng, được làm sạch trước khi trao tặng cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Chương trình "Thắp sáng đường chạy" cũng được duy trì nhằm hỗ trợ các vận động viên khiếm thị thông qua việc kết nối với người chạy đồng hành và xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không chỉ hướng tới việc mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn để các vận động viên chinh phục thành tích cá nhân, mà còn mong muốn trở thành cầu nối lan tỏa các giá trị tích cực như lối sống văn minh, tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường.

Một điểm nhấn khác của mùa giải năm nay là việc lựa chọn cầu Long Biên làm biểu tượng di sản chính thức của Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026. Hình ảnh cây cầu hơn một thế kỷ tuổi không chỉ gắn liền với lịch sử và ký ức của Thủ đô mà còn thể hiện thông điệp kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thể thao với văn hóa, du lịch, cũng như giữa cộng đồng Việt Nam với bạn bè quốc tế.

PV
#Giải marathon quốc tế Hà Nội 2026 #Các hoạt động cộng đồng marathon #Chương trình từ thiện hỗ trợ trẻ em #Biểu tượng cầu Long Biên và ý nghĩa #Phát triển phong trào chạy bộ và văn hóa

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