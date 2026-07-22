Vì sao nói World Cup 2026 là VCK hay nhất sau hơn nửa thế kỷ?

TPO - Cột mốc hiệu suất 2,96 bàn thắng/trận chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần thi đấu rực lửa của VCK năm nay. Nếu lấy thước đo số bàn thắng xuất hiện nhiều để định nghĩa một kỳ World Cup cống hiến thì Bắc Mỹ 2026 chắc chắn là VCK cống hiến nhất, hấp dẫn trong hơn nửa thế kỷ qua.

World Cup 2026 đặc biệt trên đất Bắc Mỹ đã khép lại, nhưng dư âm về một giải đấu mãn nhãn, giàu cảm xúc và bùng nổ bàn thắng vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người hâm mộ. Lần đầu tiên trong lịch sử nâng quy mô lên 48 đội bóng, giải đấu đã mang tới những cơn mưa bàn thắng, chứng tỏ sự hấp dẫn của VCK vừa diễn ra.

Thống kê chính thức của FIFA ghi nhận tổng cộng 308 bàn thắng được ghi. Con số này dĩ nhiên là nhiều nhất lịch sử vì tổng số trận so với các phiên bản trước kia là nhiều áp đảo. Nhưng nếu tính theo hiệu suất trung bình, 2,96 bàn/trận cũng là một cột mốc mang tính đột phá.

Để thấy rõ sự vượt trội của World Cup 2026, hãy nhìn lại hiệu suất ghi bàn của các kỳ World Cup suốt nửa thế kỷ qua. World Cup 2018 ghi nhận trung bình 2,64 bàn/trận, VCK 2014 ở Brazil là 2,67 bàn/trận. Năm 2010, Nam Phi chỉ chứng kiến 2,27 bàn/trận. World Cup 2002 là 2,52 bàn/trận… Thậm chí Qatar 2022 luôn được coi là giải đấu hấp dẫn nhất từ trước tới nay cũng chỉ dừng lại ở con số 2,69.

Các VCK trong 56 năm qua không chênh nhau quá nhiều về trung bình số bàn thắng xuất hiện mỗi trận, nhưng Bắc Mỹ 2026 đang vượt lên khá xa. Giải đấu chứng kiến 2,96 bàn thắng/trận. Con số xấp xỉ 3 bàn mỗi màn so tài thực sự là rất cao trong bóng đá. Bàn thắng ở World Cup 2026 xuất hiện ở mọi thời điểm, từ những pha lập công chớp nhoáng ở phút đầu tiên cho đến các kịch bản lội ngược dòng điên rồ trong những phút bù giờ.

Ngay cả giải Ngoại hạng Anh vốn nổi tiếng cống hiến như vậy nhưng cũng hiếm khi cán mốc 3 lần lưới rung mỗi trận. Ngoại trừ mùa giải kỷ lục 2023/24 chứng kiến 3,28 bàn/trận, còn lại hầu hết các mùa đều dao động từ 2,6 đến 2,8.

Kỳ World Cup gần nhất cống hiến con số cao hơn 2026 là World Cup 1970 tại Mexico (đạt mốc 2,97 bàn/trận). Nửa thế kỷ qua, bóng đá đã biến đổi rất nhiều. Những trường phái mới xuất hiện đưa nhiều đội tuyển đến lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Mỗi trận chỉ ghi 1 bàn là đủ. Nhưng năm nay, điều đó ít khi xuất hiện.

Hiệu suất ghi bàn vượt trội không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là kết quả tổng hòa từ cấu trúc giải đấu mới, sự chuyển dịch về chiến thuật cũng như những tác động về luật lệ của bóng đá hiện đại.

Đầu tiên, không thể phủ nhận sự chênh lệch trình độ khi FIFA mở rộng quy mô lên 48 đội. Với 16 suất tăng thêm, World Cup 2026 chào đón nhiều quốc gia lần đầu góp mặt hoặc có khoảng cách thứ hạng FIFA khá xa so với các thế lực hàng đầu. Khoảng cách thứ hạng trung bình giữa các đội trong một trận đấu lên tới 27,3 bậc, mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử Cúp thế giới.

Đức đã nã vào lưới Curacao tới 7 bàn

Sự chênh lệch này tạo điều kiện cho các trận đấu có tỷ số đậm ở vòng bảng như Đức vùi dập Curacao 7-1, Bồ Đào Nha hạ Uzbekistan 5-0, Canada ghi tới 6 bàn vào lưới Qatar hay việc Thụy Điển đánh bại Tunisia 5-1 rồi thua với tỷ số như vậy trước Hà Lan. Các ông lớn sẵn sàng tràn lên áp đảo để tích lũy hiệu số, trong khi các đội bóng yếu hơn cũng thi đấu với tinh thần "không còn gì để mất", tạo ra thế trận mở và nhiều khoảng trống. Uzbekistan, Curacao, Iraq… nỗ lực tiến vào VCK nhưng họ không thể tránh được cảnh làm “bia tập bắn” cho các thế lực hàng đầu.

Ngay cả những màn so tài tưởng như sẽ chặt chẽ, giằng co và ít bàn thắng như Nhật Bản vs Tunisia, Thụy Điển vs Hà Lan, Áo vs Algeria, New Zealand vs Iran, Anh vs Croatia, Thụy Sĩ vs Bosnia… cuối cùng đều kết thúc với tối thiểu 4 bàn thắng được ghi. Nhiều trận đấu đã đi vào lịch sử với những màn rượt đuổi kinh điển.

Trận Áo hòa Algeria được coi là cuộc so tài hấp dẫn nhất ở một vòng bảng World Cup, trong khi trận Anh hạ Pháp 6-4 lập kỷ lục trận tranh hạng ba nhiều bàn nhất, lọt vào Top 5 màn so tài nhiều bàn thắng nhất ở 90 phút.

Trận Pháp vs Anh xuất hiện tới 10 bàn

Nhiều người từng lo ngại World Cup 2026 sẽ toan tính hơn vì nhiều yếu tố, như chặng đường dài hơi khiến các đội tuyển giữ sức, sự khắc nghiệt về khí hậu khiến các đội khó duy trì thể lực hay mật độ thi đấu dày đặc sau một mùa giải căng thẳng cũng làm cho nhiều ông lớn phải suy đi tính lại cách sử dụng nhân sự. Tất cả nỗi lo ấy khiến nhiều NHM tưởng rằng World Cup 2026 sẽ không hay, nhưng hóa ra VCK tại Bắc Mỹ lại hay không tưởng, ít nhất là dưới góc nhìn thống kê.

Thời gian bù giờ kéo dài cũng là một yếu tố tác động, dù không lớn, đến thống kê về số bàn thắng. Trung bình các trận đấu ở World Cup 2026 được bù 8-12 phút trong 2 hiệp. Quãng thời gian này tạo điều kiện để các đội dồn sức tấn công, tạo ra rất nhiều bàn thắng muộn. Đó là chưa kể tần suất đá hiệp phụ khá lớn ở VCK vừa diễn ra khi 9/32 trận ở vòng knock-out có hiệp phụ. Thời gian kéo dài thêm đồng nghĩa các đội tuyển có thêm cơ hội để ghi bàn.

Với thống kê 2,96 bàn/trận, World Cup 2026 đã trở thành VCK hấp dẫn nhất sau hơn nửa thế kỷ. Cột mốc này hoàn toàn có thể bị phát vỡ nếu như FIFA áp dụng thể thức 64 đội vào 4 năm sau…