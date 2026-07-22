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Messi né CĐV, vội rời sân bay khi trở lại Argentina

Hương Ly

TPO - Lionel Messi trở về quê nhà Argentina để nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi hội quân trở lại với câu lạc bộ Inter Miami.

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Theo ESPN, chuyên cơ của Messi khởi hành từ Florida, hạ cánh xuống quê nhà Argentina lúc 17h ngày 21/7 (theo giờ Hà Nội). Rất đông cổ động viên Argentina đứng đợi "El Pulga" ở sân bay, mang theo cờ và băng rôn. Tuy nhiên, Messi né CĐV và không đi cửa chính.

Chiếc SUV đón Messi ngay trên đường băng để đưa anh cùng gia đình về khu dân cư biệt lập Funes, nằm cách Buenos Aires khoảng 300km về phía bắc Argentina. Thủ quân đội tuyển Argentina đi cùng vợ Antonela Roccuzzo và ba người con. Gia đình đã đồng hành cùng Messi suốt hành trình giải đấu tại Bắc Mỹ.

Ông Jorge Messi, bố của Lionel cũng có mặt tại sân bay để đón con trai và gia đình trở về. Trước đó, ông Jorge phải nhập viện để điều trị một căn bệnh nghiêm trọng. Khi Messi ghi bàn vào lưới Algeria ở trận ra quân World Cup 2026, anh đã khóc vì nghĩ về tình cảnh của bố.

ESPN ghi nhận CĐV Argentina đến sân bay trước 3 tiếng để hy vọng gặp gỡ, giao lưu cùng Messi. Một cô gái mặc áo đấu Argentina, giăng tấm băng rôn ghi dòng chữ: "Messi: Anh là một huyền thoại. Cảm ơn anh vì đã mang lại niềm vui cho trái tim chúng tôi. Cả đất nước này yêu mến anh!".

Liên đoàn Bóng đá Argentina đã bố trí chuyến bay chở toàn đội trở về, dự kiến đáp xuống Buenos Aires vào rạng sáng 21/7 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, chỉ có 16 cầu thủ lên chuyến bay được sắp xếp sẵn. Messi và 10 tuyển thủ khác của Argentina có lịch trình riêng.

Messi trở về bằng chuyên cơ để đảm bảo riêng tư. Nhiều cầu thủ khác có kế hoạch đi nghỉ mát thay vì trở về.

Toàn đội Argentina vẫn được CĐV quê nhà chào đón nhiệt tình. Khi cả đội di chuyển bằng chiếc xe buýt 2 tầng, hàng chục nghìn CĐV Argentina đứng sang 2 bên đường để hò reo, vỗ tay và động viên tinh thần. Yahoo Sport tiết lộ 16 cầu thủ trên chuyến bay đã buồn bã và thất vọng. Trước tình cảm từ CĐV, nỗi buồn của họ đã được nguôi ngoai nhiều phần.

Hương Ly
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