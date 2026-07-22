Nhìn lại World Cup 2026 qua những kỷ lục và thống kê ấn tượng

TPO - Sẽ có rất nhiều điều để nhớ về World Cup 2026. Đây là một giải đấu của những cái "nhất": Là VCK quy mô nhất với 16 sân đăng cai, nhiều trận đấu diễn ra (104) và diễn ra trong nhiều ngày nhất (39), với sự góp mặt nhiều đội tuyển nhất... Nhưng ngoài ra, còn rất nhiều cái nhất để nói về giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Mặt trận tấn công tại World Cup 2026 chứng kiến những kỷ lục bị xô đổ một cách ngoạn mục. Ngôi sao sáng nhất trên hàng công không ai khác là tiền đạo Kylian Mbappe. Anh đã mang về nhà danh hiệu Chiếc giày vàng thứ hai trong sự nghiệp sau khi ghi tới 10 bàn thắng suốt giải đấu.

Thành tích này biến Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 10 bàn ở một kỳ World Cup kể từ sau huyền thoại Gerd Muller của Tây Đức vào năm 1970. Mbappe cũng là người duy nhất từ trước tới nay giành 2 Chiếc giày vàng liên tiếp.

Với cú đúp trong trận tranh hạng ba với tuyển Anh, tiền đạo 27 tuổi này đã chính thức vượt qua Lionel Messi (người sở hữu 21 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup - tổng cộng 22 pha lập công. Với việc Messi gần như chắc chắn đã chơi kỳ World Cup cuối cùng, kỷ lục của Mbappe sẽ còn trường tồn.

Ở các vị trí khác, tiền vệ Jude Bellingham cũng ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi được 7 bàn thắng tại một kỳ World Cup. Mbappe và Dembele trở thành cặp đôi đầu tiên ghi ít nhất 6 bàn/người ở một VCK. Đây là điều mà những “song sát” huyền thoại như Sandor Kocsis - Ferenc Puskas, Pele - Jairzinho… chưa thể làm được.

Mbappe ghi tới 22 bàn ở các kỳ World Cup

Messi không giữ được kỷ lục ghi bàn ở World Cup 2026. Nhưng anh lập kỷ lục cầu thủ giành nhiều chiến thắng nhất lịch sử World Cup với 23 trận, vượt qua Miroslav Klose. Ngoài ra, Messi còn trở thành cầu thủ ghi bàn trong nhiều trận World Cup liên tiếp nhất với 9 trận.

Ronaldo cũng kịp chinh phục một kỷ lục ở VCK vừa qua. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup khác nhau. Đây là cột mốc mà ngay cả Lionel Messi cũng không thể đạt được dù xét về tổng số pha lập công thì anh vượt trội hơn.

Michael Olise được xướng tên với vị thế cầu thủ làm bóng tốt nhất. Anh đã cung cấp 7 pha kiến tạo ở VCK vừa qua. Olise trở thành cầu thủ kiến tạo tốt nhất một VCK từ trước tới nay. Trong số 7 pha kiến tạo, có tới 5 lần Olise giúp Mbappe lập công. Thông số này cũng tạo nên kỷ lục.

Về phía các đội tuyển, Anh và Pháp là những đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 20 bàn thắng mỗi đội. Trung bình mỗi đội tuyển này ghi 2,5 bàn/trận ở VCK đã qua. Và phần không nhỏ trong thành tích ghi bàn ấy đến từ trận tranh hạng ba, nơi Anh ghi 6 bàn và Pháp đóng góp 4 bàn.

Xếp sau Anh và Pháp về thành tích ghi bàn của tập thể là Argentina (19 bàn). Nhà vô địch Tây Ban Nha chỉ xếp thứ 4 cùng với Bỉ (14 bàn). Nhưng họ lại là đội tuyển nhận ít bàn thua nhất (1).

Tây Ban Nha phòng thủ tốt nhất

Bóng đá tấn công có thể mang lại sự phấn khích, nhưng phòng ngự chắc chắn mới là chìa khóa để giành những danh hiệu lớn. Đội bóng tân vương Tây Ban Nha đã chứng minh chân lý đó khi dẫn đầu danh sách với 7 trận giữ sạch lưới trong suốt giải đấu. Họ lập kỷ lục là đội tuyển vô địch có số trận trắng lưới nhiều nhất.

Chính nhờ hàng thủ ổn định xuyên suốt giải, thủ thành Unai Simon của Tây Ban Nha đã xuất sắc giành được danh hiệu Găng tay vàng dù xét về số lần cản phá thành công, anh thua nhiều đồng nghiệp như Vozinha, Bloom, Orlando Gill...

Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách là 3 đội Pháp, Colombia và Mexico. Trong khi đó Argentina, Anh, Brazil, Morocco, Bờ Biển Ngà và Paraguay đều có 2 trận bảo toàn được mành lưới của mình.

Về tổng số bàn thua, Tây Ban Nha cùng Colombia là hai đội thủng lưới ít nhất (1 bàn thua). Nhưng khó có thể đặt Colombia chung mâm Tây Ban Nha khi họ chỉ thi đấu 5 trận chứ không phải 8 như La Roja.

Với việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, sự chênh lệch về đẳng cấp ở một số trận đấu là không thể tránh khỏi, dẫn đến những cơn mưa bàn thắng. Tuy nhiên, thống kê về số bàn thua nhiều nhất lại gọi tên những đội bóng gây nhiều bất ngờ.

Anh nhận tới 12 bàn thua ở VCK đã qua

Iraq, Tunisia và đặc biệt là Anh đứng đầu danh sách này khi mỗi đội phải nhận tới 12 bàn thua. Việc tuyển Anh xuất hiện ở đây là một nghịch lý thú vị: họ sở hữu hàng công mạnh nhất giải (20 bàn), lọt vào tới tận trận tranh hạng ba, nhưng lối chơi cởi mở cũng khiến mành lưới của họ liên tục bị rung lên.

Đứng ngay sau là Uzbekistan và Na Uy với 11 bàn thua. Nhóm các đội bóng phải nhận 10 bàn thua gồm có New Zealand, Thụy Điển, Pháp và Qatar. Có thể thấy việc các đội bóng tiến sâu như Pháp hay Anh phải thi đấu số lượng trận tối đa nên tổng số bàn thua của họ cao hơn mức bình thường. Về chỉ số bàn phản lưới nhà, Qatar và Ai Cập là hai đội "kém may mắn" nhất khi mỗi đội có 2 lần cầu thủ tự đốt đền.

Đứng đầu danh sách các thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất là Orlando Gill của đội tuyển Paraguay với 28 lần cản phá thành công. Gill chính là "người hùng" trong chiến thắng chấn động của Paraguay trước tuyển Đức, nơi anh có 2 cú cản phá luân lưu xuất thần đưa đại diện Nam Mỹ vào tới vòng 16 đội.

Xếp thứ hai là thủ thành Eloy Room của Curacao với 21 pha cứu thua. Những cái tên quen thuộc và dày dạn kinh nghiệm ở các đội bóng lớn bám đuổi sát sao phía sau với 20 lần cứu thua: Emiliano Martinez (Argentina), Gregor Kobel (Thụy Sĩ) và Diogo Costa (Bồ Đào Nha). Jordan Pickford (Anh) và Yassine Bounou (Morocco) có cùng 19 pha cứu thua.

Đặc biệt, giải đấu còn chứng kiến màn trình diễn đầy cảm xúc của thủ môn Vozinha (Cape Verde) trong lần đầu dự giải với 18 pha cứu thua mang đậm tính biểu diễn và lăn xả. Unai Simon, thủ môn hay nhất World Cup 2026, lại không nằm trong nhóm này.

Argentina dẫn đầu giải với số thẻ phạt vượt trội phần còn lại. Họ nhận 15 thẻ vàng, bên cạnh đó là 2 thẻ đỏ. Argentina cũng trở thành đội bị đuổi người nhiều nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup với 4 lần.

Xếp thứ 2 ở thống kê này là Ai Cập, đội đã bị phạt thẻ 12 lần. Canada dính 11 thẻ còn Paraguay nhận 9 thẻ. Argentina, Qatar và Nam Phi mỗi đội nhận hai thẻ đỏ để trở thành các đội tuyển bị đuổi người nhiều nhất VCK. Nhưng Argentina có 1 thẻ đỏ hi hữu (được rút ra khi trận đấu đã kết thúc).