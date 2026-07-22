22 giây và cú gạt thay đổi lịch sử của Ryan Fox tại The Open 2026

TPO - Ryan Fox không cần nhiều thời gian để thực hiện cú gạt quyết định ở hố 18, nhưng anh phải chờ gần cả sự nghiệp để có cơ hội ấy. Chiến thắng tại The Open 2026 là cái kết đẹp cho hành trình của một golfer thành công rất muộn nhưng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ.

Chỉ 22 giây sau khi người đánh cùng hoàn tất hố cuối và rời khỏi khu vực green, Ryan Fox bước tới cú gạt quyết định ở hố 18. Anh thực hiện hai cú vung gậy thử rồi dứt khoát đánh quả bóng cách hố khoảng 12 feet.

Fox vốn nổi tiếng là golfer thi đấu rất nhanh, luôn chủ động giữ nhịp độ trong một môn thể thao thường xuyên bị chỉ trích vì quá chậm chạp. Vì thế, không có lý do gì để anh thay đổi ở thời khắc quan trọng nhất sự nghiệp.

Khoảnh khắc duy nhất Fox chần chừ là để xác nhận điều đôi mắt mình chứng kiến ngay khi quả bóng lăn vào hố.

Hai cánh tay giơ cao trong chiến thắng, còn tiếng hét của anh nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng hô vang của khoảng 4.000 khán giả bao quanh green hố 18. Đó là âm thanh mà bất kỳ golfer nào cũng dành cả sự nghiệp để theo đuổi, dù hiểu rằng có thể cũng sẽ không bao giờ được nghe.

Đó giống như một phép màu. Nhưng cũng là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

Fox đứng vững khi vòng đấu tưởng như sụp đổ. Anh bứt tốc rồi suýt đánh mất tất cả chỉ vì một vị trí bóng cực kỳ hiểm hóc. Suốt cả ngày thi đấu, trong thâm tâm, golfer người New Zealand hiểu rằng mình không phải cái tên được kỳ vọng sẽ vô địch một giải major, càng không phải ở thời điểm này của sự nghiệp.

Và nếu cơ hội ấy có đến, có lẽ chỉ xuất hiện đúng một lần. Giờ đây, khoảnh khắc ấy đã trở thành bất tử. Màn tăng tốc ngoạn mục ở chín hố cuối cùng cùng cú birdie tại hố 72 giúp Ryan Fox chính thức trở thành 'Champion Golfer of the Year', danh hiệu cao quý dành cho nhà vô địch The Open 2026.

"Thật không thể tin nổi. Đây là điều mà tôi luôn mơ ước", Fox chia sẻ sau khi khép lại giải đấu với tổng điểm -10 (270 gậy), hơn Cameron Young đúng một gậy.

"Ngày còn ở New Zealand, tôi thường thức dậy giữa đêm để xem The Open. Chỉ riêng việc được góp mặt ở giải đấu này đã từng là một giấc mơ. Còn bây giờ, được trở thành Champion Golfer of the Year... thật khó tin. Mọi thứ thật không thể tin nổi, quá điên rồ".

Bước ngoặt ở chín hố cuối

Ryan Fox là mẫu golfer thành công khá muộn. Anh chỉ thực sự theo đuổi golf nghiêm túc từ năm 17 tuổi và bước vào tuần đấu tại Royal Birkdale với thành tích chưa từng lọt top 10 sau 28 lần dự major.

Ở vòng cuối, Fox đánh cùng Sam Burns trong nhóm cuối. Suốt 9 hố đầu, cả hai gần như không tạo được khác biệt, trong khi Cameron Young liên tục tăng tốc và nhiều đối thủ phía sau cũng bắt đầu áp sát.

Hai bogey trong ba hố đầu của 9 hố cuối khiến không ít người tin rằng Fox đã cạn kiệt năng lượng sau vòng 62 gậy kỷ lục ở ngày thi đấu trước đó.

Nhận định ấy hoàn toàn có cơ sở. Fox khi đó đã gần 40 tuổi, lớn hơn phần lớn các đối thủ cạnh tranh từ 10 đến 15 tuổi và chưa từng đứng trước cơ hội giành major.

Nhưng chính từ thời điểm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Khi Tommy Fleetwood dần hết hy vọng tạo nên kỳ tích trên sân nhà, gần như toàn bộ khán đài Royal Birkdale chuyển sang cổ vũ Ryan Fox bởi họ mong muốn chứng kiến chiến thắng đến từ một golfer ít tiếng tăm.

Những tiếng hô "C'mon Foxy" (Cố lên, Fox) vang lên liên tục từ khán đài, biến sân đấu thành sân khấu của riêng golfer người New Zealand.

Sự khác biệt thể hiện rõ ở hố 13. Sam Burns cứu par bằng cú gạt từ khoảng 30 feet chỉ nhận được những tràng pháo tay lịch sự. Ít phút sau, cú birdie từ khoảng 12 feet của Fox khiến cả khán đài bùng nổ.

"Không hiểu sao các cổ động viên Anh lại đứng về phía tôi", Fox nói. "Tôi cố gắng không để bản thân bị cuốn theo bầu không khí ấy trong những hố cuối, chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát".

Fox tiếp tục ghi birdie ở hố 14 trước khi 'cứu' cả giải đấu tại hố 15. Cú phát bóng của anh đưa bóng cắm sát mép bunker, gần như bị vùi một nửa vào thành cát, một vị trí khó đến mức chuyện đánh bóng hướng về green gần như là không thể.

Fox không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh lùi ra phía sau, gần như sang ngang, chấp nhận mất gần 45 yard chỉ để đưa bóng trở lại vị trí có thể tiếp tục thi đấu.

Đó là tình huống đủ sức phá hỏng cả một vòng chung kết khi có thể biến lợi thế 2 gậy thành thảm họa bốn gậy chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng Fox vẫn thực hiện thành công cú up-and-down để cứu bogey.

Anh siết chặt nắm đấm ăn mừng như vừa ghi birdie. "Có lẽ tôi không thể nói chính xác mình đã nghĩ gì khi nhìn thấy vị trí bóng ấy", Fox cười. "Đôi khi bogey cũng là một kết quả tốt. Thành thật mà nói, rời hố đó với bogey theo cách ấy còn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn cả nếu ghi được par. Tôi nghĩ hố 15 là bước ngoặt rất quan trọng".

Một birdie khác ở hố 16 giúp Fox cân bằng điểm số với Cameron Young trước khi bước vào hố 18 quyết định. Từ khoảng cách gần 170 yard, phần lớn golfer sẽ chọn phương án an toàn để hướng tới playoff.

Fox thì không. "Ngay từ tee box, tôi đã nói với caddie Dean Smith rằng chúng tôi sẽ tấn công", anh kể. "Tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ngay ở hố này. Nếu thất bại, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận."

Cú đánh tiếp cờ hoàn hảo đưa bóng dừng cách hố khoảng 12 feet. Khi Fox bước từ fairway lên green, cả Royal Birkdale chào đón anh như một nhà vô địch. Khoảnh khắc ấy, ngay cả trước khi cú gạt quyết định được thực hiện, đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất của The Open 2026.

"Khoảnh khắc tôi bước lên green hố 18, ngay cả trước khi thực hiện cú gạt quyết định, đã là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời. Sau khi bóng vào hố thì cảm giác đó còn khó tin hơn nữa".

Đôi tay Fox gần như run lên vì áp lực. Nhưng chúng vẫn đưa quả bóng đi đúng hướng. Quả bóng từ từ lăn vào giữa miệng hố. Và chiếc Claret Jug chính thức thuộc về Ryan Fox.

Con đường dài tới chiếc Claret Jug

Chiến thắng của Ryan Fox càng đặc biệt bởi hành trình anh đi để có mặt ở đỉnh cao. Fox sinh ra trong gia đình giàu truyền thống thể thao. Ông ngoại Merv Wallace từng là vận động viên cricket hạng nhất, còn cha anh, Grant Fox, là huyền thoại rugby của đội tuyển All Blacks và nhà vô địch World Cup.

Nhưng Ryan không có con đường trải đầy hoa hồng. Anh chỉ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp khi đã 25 tuổi, rồi nhiều năm lăn lộn ở PGA Tour of Úc và New Zealand, để tích lũy điểm số và tìm kiếm cơ hội.

Phải đến đầu tuổi 30, Fox mới giành quyền thi đấu tại DP World Tour. Sau nhiều danh hiệu ở châu Âu, anh mới đủ điều kiện sang PGA Tour khi đã 37 tuổi, độ tuổi mà nhiều golfer bắt đầu nghĩ đến chặng cuối sự nghiệp.

Trước The Open 2026, Fox chưa từng lọt top 10 ở một giải major. Anh chưa bao giờ xem mình là siêu sao của làng golf. Điều Fox luôn giữ là sự kiên nhẫn và lòng biết ơn.

Biết ơn vì sự nghiệp đã cho anh cơ hội tiếp tục tiến lên, dù con đường ấy dài hơn và gian nan hơn rất nhiều người khác. Có lẽ vì thế mà chiến thắng tại Royal Birkdale mang ý nghĩa vượt xa một danh hiệu major.

Đó không chỉ là ngày Ryan Fox vô địch The Open. Đó còn là ngày golf chứng kiến một trong những câu chuyện đẹp nhất của mình: một golfer đến với đỉnh cao rất muộn, chưa từng được xếp vào nhóm ứng viên vô địch, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để nắm lấy cơ hội duy nhất khi nó xuất hiện.

Ở tuổi gần 40, Ryan Fox đã viết nên chương rực rỡ nhất sự nghiệp bằng chính sự kiên trì, lòng can đảm và niềm tin vào bản thân. Và đôi khi, chừng đó là đủ để tạo nên một nhà vô địch.