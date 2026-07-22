Sau 5 mùa giải thành công, Pocari Sweat run mang giải chạy chuyên nghiệp quy mô quốc tế đến Hà Nội

Đại diện chính quyền Thành phố Hà Nội và BTC đã có buổi gặp gỡ báo chí, các câu lạc bộ để công bố thông tin chi tiết về Giải chạy chuyên nghiệp quy mô quốc tế Pocari Sweat Run 2026.

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Sở Văn hoá thể Thao Hà Nội cùng các đơn vị đối tác. Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên giải chạy quy mô quốc tế được tổ chức tại Hà Nội, thực hiện cam kết lâu dài từ Pocari Sweat đồng hành cùng cộng đồng chạy bộ trên hành trình chăm sóc sức khỏe và lan tỏa lối sống lành mạnh. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào 13/09/2026 quy tụ 5.000 runner tham gia tranh tài.

Pocari Sweat Run là một trong những giải chạy tiên phong phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, do thương hiệu nước bổ sung ion Pocari Sweat (Nhật Bản) tổ chức. Khởi nguồn từ Singapore năm 2012, giải nhanh chóng mở rộng quy mô sang Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Indonesia…. Năm 2019, Pocari Sweat Run chính thức được tổ chức tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam (ONV).

Qua 5 mùa thành công, giải đã thu hút hơn 30.000 người nhờ đường chạy an toàn, trạm tiếp nước khoa học và các hoạt động hướng tới runner.

Hơn 8.000 runner tham gia Pocari Sweat Run Việt Nam 2024

Bước sang 2026 tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Pocari Sweat phối hợp cùng Vũ Media (VRace) - Đơn vị tiên phong tổ chức giải chạy chuyên nghiệp tại Việt Nam, nhằm đảm bảo tính chỉn chu trong công tác vận hành, nâng cấp toàn diện trải nghiệm của runner giải đấu năm nay.

Với triết lý “All for Runners” và thông điệp “The New Start Of Better”, mùa giải 2026 hứa hẹn là vạch xuất phát cho phiên bản tốt hơn của mỗi người.

ĐẶT TRẢI NGHIỆM RUNNER LÊN HÀNG ĐẦU

Hướng tới mùa giải 2026 với 4 cự ly (3KM – 5KM – 10KM – 21KM), BTC thiết lập hệ thống vận hành với 3 tiêu chí:

● Vận hành đường chạy chuyên nghiệp:

+ Hệ thống y tế: Kiểm soát chặt chẽ, bố trí nhân sự và phương tiện chuyên trách túc trực hỗ trợ kịp thời.

+ Sự chuyên nghiệp: Từng KM được BTC khảo sát thực tế nhiều lần dưới góc nhìn của runner. Lực lượng đông đảo hướng dẫn VĐV bên cạnh biển chỉ đường cụ thể ở mỗi KM.

+ Sự an toàn: VĐV an tâm nhờ đường chạy phân luồng chuẩn xác và lực lượng hỗ trợ toàn bộ tuyến đường chạy.

● Hệ thống tiếp nước khoa học:

Đây là điểm nhấn chuyên môn vượt trội với các trạm tiếp nước, bổ sung ion bố trí khoa học: mật độ bàn dày hơn, phân bổ hợp lý giữa nước lọc và Pocari Sweat. Giải cung cấp lượng nước ion nhiều nhất trên từng km, giúp VĐV bù nước, bù ion nhanh chóng, tăng khả năng giữ nước và duy trì hiệu suất thi đấu.

● Trải nghiệm độc bản: Lộ trình kết nối các không gian văn hóa đặc trưng. Cự ly 3Km mở rộng cơ hội cho người tham gia. Sự kiện có chuỗi hoạt động tại khu Expo, khu vực phục hồi sau vạch đích.

Mùa giải 2026 đầu tư toàn diện vào bộ Race Kit: Áo đấu sắc xanh dùng chất liệu thoáng khí; Huy chương tinh xảo kết hợp nét văn hóa Hà Nội; Áo và khăn Finisher độc quyền cho VĐV hoàn thành cự ly 21KM.

Bộ Race Kit của Pocari Sweat Run 2026 nhận được phản hồi tích cực.

Chia sẻ về tầm nhìn và kỳ vọng của mùa giải đầu tiên tại Hà Nội, ông Oyamada Kohei - Tổng giám đốc Otsuka Nutraceutical Vietnam chia sẻ -“Bước sang mùa giải thứ 6, chúng tôi quyết định mang Pocari Sweat Run đến với Hà Nội với mong muốn đóng góp mạnh mẽ vào phong trào chạy bộ đang phát triển tại Thủ đô. Dù ở thị trường nào, chúng tôi cam kết giữ vững triết lý 'All for Runners', mang hệ thống vận hành khoa học và an toàn, tận tâm để mang đến trải nghiệm toàn diện cho runner miền Bắc. Là thức uống bổ sung ion hướng đến bù nước khoa học, Pocari Sweat luôn mong muốn lan tỏa nhận thức về việc bổ sung nước và ion đúng cách trong thể thao, góp phần giúp mọi người vận động hiệu quả hơn và hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn.”

Ông Oyamada Kohei - Tổng giám đốc Otsuka Nutraceutical Vietnam phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài chia sẻ: “Tôi đánh giá cao việc Ban Tổ chức Pocari Sweat Run lựa chọn Hà Nội là điểm đến cho mùa giải năm 2026. Tôi hy vọng, giải chạy sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động thể thao cộng đồng tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống năng động, từ đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng như nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô.”

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài chia sẻ.

Hãy cùng chờ đón sự kiện vào ngày 13/09 tới để bứt phá giới hạn bản thân!

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2026

Fanpage: https://www.facebook.com/pocarivietnam

Website: https://pocarisweatrun.com.vn/

Thời gian: 12-13/9/2026

Địa điểm xuất phát: Công viên Thống Nhất ( cự ly 21Km) và Công viên Hòa Bình (cự ly 3Km - 5Km - 10Km)

Điểm về đích: Công viên Hoà Bình