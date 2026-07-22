Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chelsea công bố bom tấn đắt nhất lịch sử bóng đá Anh

Hương Ly

TPO - Morgan Rogers gia nhập Chelsea với giá 117 triệu bảng, vượt qua thương vụ Elliot Anderson (chuyển tới Man City) để lập kỷ lục chuyển nhượng mới.

chelsea-fc-unveil-new-signing-morgan-rogers.jpg

Rạng sáng 22/7, Chelsea công bố thương vụ chiêu mộ Rogers từ Aston Villa. Tuyển thủ Anh ký vào hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2033. Mức lương của Rogers ở sân Stamford Bridge chưa được tiết lộ.

Đây là thương vụ chấn động của Chelsea. Từ đầu phiên chợ hè 2026, không có nhiều tin đồn cho thấy "The Blues" có ý định chiêu mộ ngôi sao hàng đầu của Aston Villa. Arsenal mới là đội tiếp cận Rogers từ khi mùa giải 2025/26 kết thúc. "Pháo thủ" đã đàm phán với Aston Villa nhiều lần, song không chốt được Rogers vì rào cản phí chuyển nhượng.

Các nguồn tin tại Anh cho biết Arsenal chỉ sẵn sàng bỏ ra 80-100 triệu bảng cho Rogers. Aston Villa đòi hỏi nhiều hơn và giữ lập trường trên bàn đàm phán với Arsenal. Đến khi Chelsea nhảy vào cuộc đua, nửa xanh thành London chốt nhanh chóng vì chịu chi khoản tiền vượt trội. 117 triệu bảng là cái giá Chelsea đặt vào bàn đàm phán và được Aston Villa đồng ý ngay lập tức.

Trước đó, Man City chiêu mộ Anderson từ Nottingham Forest với giá 116 triệu bảng. Chelsea biến Rogers thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Cựu sao Aston Villa vượt lên Moises Caicedo để thành thương vụ đắt kỷ lục của sân Stamford Bridge.

Mùa trước, Rogers ra sân 55 trận, ghi 14 bàn và có 12 kiến tạo cho Aston Villa. Tiền vệ sinh năm 2002 có 2 mùa liên tiếp ghi 14 bàn trên mọi đấu trường cho CLB. Từ loạt số liệu thống kê, Rogers được giới phân tích đánh giá là mẫu tiền vệ cơ động, chơi tốt mọi vị trí trên hàng công. Điểm mạnh của Rogers nằm ở những pha sút xa từ ngoài khu vực cấm địa. Tiền vệ này sẵn sàng pressing mạnh mẽ và phát huy tốt nhất ở thế trận phòng ngự phản công.

chelsea-fc-unveil-new-signing-morgan-rogers-1.jpg
Rogers có 2 mùa liên tiếp tỏa sáng ở Premier League.

Rogers có 1,3 key pass (đường chuyền tạo ra cơ hội) mỗi trận. Anh tạt bóng chính xác dao động ở mức 15%. Nhìn chung, các thống kê chuyên sâu của Rogers chỉ ở mức tròn vai. Tiền vệ sinh năm 2002 được Sky Sports đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển để vươn tới đẳng cấp cao hơn.

Truyền thông đã mổ xẻ câu chuyện Rogers có tương xứng mức giá 117 triệu bảng. ESPN nhận định thương vụ kỷ lục của Chelsea chỉ ở mức C+, có thể đi vào vết xe đổ của Jack Grealish tại Man City. The Guardian đánh giá Chelsea có lý do để chi mạnh tay cho tiền vệ đã khẳng định bản thân ở Premier League và vừa ghi dấu ấn tại World Cup 2026, song mức phí chuyển nhượng 117 triệu bảng vẫn rất cao.

Hương Ly
#Chelsea #Morgan Rogers #chuyển nhượng #Aston Villa #kỷ lục #bóng đá Anh #Chelsea mua Rogers giá kỷ lục #chuyển nhượng ngoại hạng anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe