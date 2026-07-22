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1.000 VĐV tranh tài tại giải Taekwondo trẻ quốc gia

​Tiểu Phùng

TPO - Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết Giải vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 đến 27/7, quy tụ khoảng 1.000 VĐV đến từ 34 tỉnh, thành.

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Các môn võ là thế mạnh của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games

Được tổ chức lần đầu vào năm 2019, năm nay giải đấu bước sang mùa giải thứ 6. Đây là giải Taekwondo thanh thiếu niên quy mô toàn quốc với sự tham gia của khoảng 1.300 người (1.000 vận động viên và 300 huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ và quan chức), đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các võ sĩ tham dự không chỉ cạnh tranh thành tích mà còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Với nhiều VĐV trẻ, đây là bước chuyển quan trọng từ các giải địa phương lên hệ thống thi đấu quốc gia, hướng đến những đấu trường lớn hơn như SEA Games hay Asiad.

Taekwondo Việt Nam đang cần một hệ thống thi đấu ổn định để duy trì nguồn VĐV kế cận. Trong bối cảnh đó, giải trẻ quốc gia đóng vai trò kết nối giữa công tác đào tạo tại địa phương và quá trình tuyển chọn cho đội tuyển.

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Từ năm 2012, CJ Group bắt đầu đồng hành với Taekwondo Việt Nam, ban đầu thông qua việc hỗ trợ đội tuyển nữ quốc gia. Phạm vi sau đó được mở rộng sang các giải trẻ và hoạt động đào tạo, hướng đến việc xây dựng lộ trình phát triển liên tục cho VĐV.

Mô hình này giúp các võ sĩ được phát hiện sớm, thi đấu thường xuyên và có thêm cơ hội tiếp cận chương trình huấn luyện ở cấp độ cao hơn. Thay vì chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia, hệ thống được mở rộng xuống tuyến trẻ, nơi quyết định chiều sâu lâu dài của một môn thể thao.

Đại diện Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết song song với phát triển thể thao, taekwondo cũng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Qua các hoạt động đồng hành, CJ hướng đến lan tỏa K-Sports, K-Lifestyle và kết nối gần hơn với cộng đồng Việt Nam.

​Tiểu Phùng
#Liên đoàn Taekwondo Việt Nam #Vô địch Taekwondo quốc gia #K-SPorts #SEA Games #Asiad

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