ASEAN Cup: Indonesia không triệu tập cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á

TPO - Trung vệ Jay Idzes hội quân cùng CLB Sassuolo để chuẩn bị cho Serie A mùa 2026/27, do đó chắc chắn không dự ASEAN Cup 2026.

"Trung vệ đội trưởng tuyển Indonesia, Jay Idzes, sẽ không tham dự giải đấu ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8", Bola.com viết. Trang thể thao Indonesia dẫn bài đăng từ Sassuolo News, với nội dung: "Indonesia sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, chắc chắn đội trưởng Jay Idzes không nằm trong danh sách tuyển Indonesia tham dự giải đấu khởi tranh từ tháng 7 này".

Jay Idzes muốn tập trung hoàn toàn vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới 2026/27 cùng Sassuolo. Cầu thủ 26 tuổi này đã chơi ấn tượng tại Serie A 2025/26, hiện đã là cầu thủ không thể thay thế tại CLB. Anh chuyển đến Sassuolo ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, ra sân 35 trận tại Serie A và góp công lớn giúp Sassuolo đứng thứ 11 chung cuộc.

"Idzes được HLV Alberto Aquilani triệu tập vào đội hình Sassuolo, bắt đầu cho giai đoạn tiền mùa giải. Ngay từ đầu, Idzes xác định khó tham dự ASEAN Cup vì thời điểm tổ chức nằm ngoài lịch thi đấu chính thức của FIFA (FIFA Days)", Sassuolo News nhận định.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV John Herdman không điền tên Idzes vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ dự ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, PSSI vẫn giữ liên lạc với trung vệ của Sassuolo để xem liệu có thể gọi anh trở về dự giải Đông Nam Á hay không.

Jay Idzes sẽ chỉ trở lại hội quân cùng tuyển Indonesia trong các đợt tập trung FIFA Days tiếp theo vào tháng 9 và tháng 10. Trong thời gian diễn ra ASEAN Cup, đội bóng xứ vạn đảo sẽ chinh chiến với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ đang chơi tại giải quốc nội (Liga Indonesia).

Lúc này, HLV Herdman đang theo dõi gắt gao màn thể hiện trên sân tập và các trận giao hữu của cầu thủ Indonesia. Ông sẽ chốt đội hình cuối cùng dự ASEAN Cup 2026 vào ngày mai.

Idzes hiện được Transfermarkt định giá 14 triệu euro. Anh là cầu thủ đắt nhất của tuyển Indonesia hiện tại và cả lịch sử bóng đá Đông Nam Á.