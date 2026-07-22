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Thể thao

Indonesia thắng Bali United ở trận ‘tổng duyệt’, HLV John Herdman hài lòng

Nguyễn Khánh

TPO - Hôm qua (21/7), đội tuyển Indonesia đã khép lại quá trình chuẩn bị cho Asean Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước Bali United trong trận đấu tập. Một kết quả được HLV John Herdman mô tả là “có nhiều tiến triển tốt”.

Theo truyền thông Indonesia, trận đấu giữa đội tuyển quốc gia nước này với Bali United hôm 21/7 diễn ra trên sân đóng kín tại trung tâm huấn luyện của đội bóng đảo Bali, các phóng viên không được phép vào tác nghiệp. Đây cũng sẽ là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Indonesia trước khi tham dự Asean Cup 2026.

Kết quả, theo như công bố của ban huấn luyện đội tuyển Garuda giành thắng lợi 3-0 với các bàn thắng của Marc Klok, Dony Tri Pamungkas và Mitchell Baker. Trong đó, Mitchell Baker là cầu thủ vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Chân sút 19 tuổi cao 1m96 hiện đang khoác áo Vermont Green FC của Mỹ.

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Các tuyển thủ Indonesia tập luyện trước khi thi đấu với Bali United.

Phát biểu với báo giới, HLV John Herdman cho biết ông hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trong trận này. Theo nhà cầm quân người Anh, một số mục tiêu đặt ra trong giai đoạn thử nghiệm đã được hoàn thành. “Đó là một màn trình diễn đồng đội rất xuất sắc”, ông Herdman nói. “Chúng tôi có thể tạo cơ hội thi đấu quý giá cho mọi cầu thủ, và đó là một trong những mục tiêu quan trọng của chúng tôi”.

Thuyền trưởng của Garuda chia sẻ thêm rằng, ông nhận thấy sự tiến bộ trong việc thực hiện các đấu pháp chiến thuật của học trò. “Chúng ta bắt đầu thấy những dấu hiệu rõ ràng về bản sắc chiến thuật của mình, và toàn đội đã thể hiện sự tiến bộ tốt trong ngày hôm nay”, HLV Herdman nhấn mạnh. “Chúng ta vẫn còn 5 ngày nữa để chuẩn bị, cải thiện và tiếp tục phát huy thành tích này”.

Sở dĩ HLV Herdman tỏ ra khá thoải mái khi nhắc đến quỹ thời gian dư giả của đội tuyển Indonesia vì đội bóng xứ Vạn đảo sẽ nhập cuộc muộn nhất tại bảng A. Trong khi bảng đấu này khởi tranh từ ngày 24/7 với các trận Campuchia - Singapore và Timor Leste - Việt Nam thì Indonesia tới tận 27/7 mới ra quân gặp Campuchia.

Hiện tại, đội tuyển Indonesia đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Asean Cup 2026 từ con số 50 người được HLV Herdman gọi từ đầu đợt tập trung. Thành phần Garuda dự giải lần này sẽ chủ yếu là các cầu thủ đá ở giải quốc nội và một số cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài nhưng đã trở lại khoác áo những CLB trong nước, chẳng hạn như Thom Haye và Shayne Pattynama.

Indonesia nằm cùng bảng A với đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. HLV Herdman không ngần ngại đánh giá, Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng và xác định, trận đấu quan trọng nhất đối với Garuda chính là màn tiếp đón các học trò HLV Kim Sang-sik vào ngày 3/8.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Nguyễn Khánh
Bola Indonesia
#Indonesia #Bali United #Asean Cup #HLV Herdman #bóng đá Indonesia #giao hữu #AFF Cup

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