Đội tuyển Việt Nam được ban tổ chức trao áo đấu đặc biệt tại ASEAN Cup 2026

TPO - Đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với vị thế là nhà đương kim vô địch. Ở chiến dịch năm nay, ban tổ chức đã trao cho đội tuyển Việt Nam một đãi ngộ đặc biệt với chiếc huy hiệu riêng trên tay áo.

Trong buổi chụp hình truyền thông chính thức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước thềm khởi tranh ASEAN Cup 2026, dàn sao đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Xuân Son hay Hoàng Hên đã hào hứng khoác lên mình chiếc áo đấu mới.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là logo hình Cúp vô địch màu vàng được in trang trọng trên cánh tay áo. Đây là "đặc ân" duy nhất dành riêng cho Việt Nam - đội tuyển đang nắm giữ ngôi vương giải đấu. Chi tiết này dù nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần to lớn, là lời khẳng định về đẳng cấp và vị thế của "Những chiến binh Sao Vàng" trước các đối thủ trong khu vực.

Trải nghiệm khoác lên mình chiếc huy hiệu đặc biệt này vốn không xa lạ ở những đấu trường đỉnh cao nhất bóng đá thế giới. Việc dành riêng một chiếc huy hiệu trên trang phục thi đấu cho nhà vô địch là nét văn hóa mang tính tôn vinh chuẩn mực toàn cầu. Tại Champions League, đội bóng đăng quang ở mùa giải trước sẽ được mang trên tay áo phải chiếc huy hiệu UEFA Champions League hình chiếc cúp bạc danh giá cho toàn bộ các trận đấu ở mùa giải kế tiếp.

Huy hiệu vàng trên áo đấu của đội tuyển Việt Nam

Tại FIFA World Cup, đội tuyển vô địch thế giới không chỉ nhận Cúp vàng mà còn được trao chiếc huy hiệu FIFA World Champions in nổi hình Cúp thế giới. Tấm huy hiệu này được kiêu hãnh đặt ngay chính giữa ngực áo thi đấu trong suốt chu kỳ 4 năm cho đến kỳ World Cup tiếp theo.

Những nhà vô địch như Serie A (mang huy hiệu Scudetto), Premier League (mang huy hiệu vàng của nhà vô địch ở tay áo) hay La Liga cũng đều nhận được đặc quyền tương tự.

Việc ASEAN Cup áp dụng chi tiết này giúp giải đấu tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam khi bước ra sân cỏ. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hội quân và có các buổi tập tại Chonburi (Thái Lan) để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7.