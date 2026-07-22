Phạm Xuân Mạnh: Vô địch khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn...

TPO - Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ công tác chuẩn bị cho trận ra quân trước Timor Leste cũng như thách thức đối với đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Phạm Xuân Mạnh khẳng định sẽ nỗ lực cho cuộc đua ở ASEAN Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

"Chúng tôi đã có 2 tuần tập huấn, 3 trận đấu tập tốt tại Hàn Quốc và thắng trận giao hữu với Myanmar. Về cơ bản, đội đã "chạy đà" tốt cho giải đấu. Hiện chúng tôi chưa phân tích về Timor Leste mà đang tập trung cho khâu chuẩn bị của mình. Đội cần phương án chiến thuật tốt nhất"-Phạm Xuân Mạnh chia sẻ.

Xuân Mạnh là 1 trong 4 cầu thủ đã ghi bàn ở trận thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar trên sân Thái Nguyên hôm 18/7. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới ở trận đấu này.

Trước đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cũng thắng cả 3 trận đấu tập trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn có chút lo lắng khi trước thềm giải đấu, trung vệ Duy Mạnh phải nói lời chia tay vì chấn thương. Phạm Xuân Mạnh cho biết hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam với những cái tên như Đoàn Văn Hậu, Thành Chung, Nhật Minh...dù vậy đang có sự liên thông, gắn kết tốt với nhau.

Hàng thủ vững vàng sẽ là điểm tựa cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu các hậu vệ hỗ trợ, bọc lót tốt cho nhau đồng thời có phương án phòng ngự chắc chắn. Chia sẻ về cảm xúc dự ASEAN Cup 2026 cũng như áp lực khi phải hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch, Phạm Xuân Mạnh cho biết:

"Năm 2024 chúng tôi đăng quang ngôi vô địch, tôi rất tự hào khi năm nay lại được tham dự cùng đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi đã rất sẵn sàng để cống hiến, thi đấu hết mình cho đội tuyển. Giành chức vô địch đã khó, bảo vệ càng khó hơn. Các đối thủ đều mạnh, đồng đều hơn nhưng chúng tôi xác định ra sân thì hết mình, đoàn kết hỗ trợ nhau để chơi với tinh thần cao nhất".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste sẽ diễn ra ngày 24/7 trên sân vận động Chonburi (Thái Lan).