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HLV Timor Leste phát biểu gì về đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở bảng A?

Vĩnh Xuân

TPO - Ông Jose Pedro thừa nhận chênh lệch về đẳng cấp giữa Timor Leste và đội tuyển Việt Nam trước cuộc chạm trán giữa đôi bên ở lượt đầu bảng A, ASEAN Cup 2026.

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HLV Jose Pedro thừa nhận chênh lệch giữa Timor Leste và đội tuyển Việt Nam trước trận ra quân của 2 đội tại bảng A

Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan) ngày 24/7 tới. Do không có sân đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức, Timor Leste đã phải chọn sân của Thái Lan làm sân nhà khi tiếp đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

HLV Jose Pedro cho rằng việc không được thi đấu dưới sự cổ vũ của các CĐV nhà là một bất lợi, nhưng Timor Leste sẽ nỗ lực để thích nghi với hoàn cảnh, qua đó có màn trình diễn tích cực cũng như giúp các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm.

Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch. Mục tiêu đặt ra với thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ thành công ngôi vương. Trong khi đó, Timor Leste dự giải khi vượt qua 2 lượt trận play-off với Brunei. Đội bóng của HLV Jose Pedro sớm bị đánh giá yếu nhất bảng. Ông Pedro cũng thừa nhận khó khăn khi gặp đội tuyển Việt Nam.

"Khoảng cách giữa 2 đội là rất lớn trên mọi khía cạnh, trận đấu vì vậy sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ đá với tâm thái học hỏi, và sẽ nỗ lực để làm tốt nhất những gì có thể"-HLV Jose Pedro cho biết.

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Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Timor Leste

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