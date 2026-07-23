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Thể thao

Đội tuyển Malaysia bị nhắc nhở trước giờ tham dự ASEAN Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Dù công tác chuẩn bị sơ sài, gặp nhiều trở ngại trong việc gom quân số tốt nhất, song đây vẫn không thể là cớ để các tuyển thủ Malaysia thi đấu dưới sức ở chiến dịch ASEAN Cup 2026...

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Malaysia sẽ không có các cầu thủ nhập tịch gian lận ở ASEAN Cup

Malaysia sẽ mở màn chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân Myanmar vào thứ Bảy tuần này. Sau đó, họ trở về sân nhà gặp Lào. Malaysia có lẽ là đội bóng bị đặt nhiều dấu hỏi nhất trước giờ tham dự giải. Họ đối diện với sự thờ ơ từ NHM sau bê bối nhập tịch gian lận, các CLB lại từ chối nhả quân do mùa giải cận kề (ASEAN Cup 2026 không phải sự kiện FIFA).

Malaysia đối diện với nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn phải chịu áp lực thành tích. HLV Sulaiman Hussin, người từng nhiều năm dẫn dắt các CLB ở quốc gia này, nhấn mạnh đội tuyển không thể đến ASEAN Cup 2026 với tâm thế tham dự cho đủ số lượng.

HLV Sulaiman Hussin cho rằng mỗi cá nhân "vẫn phải thể hiện sự cam kết tuyệt đối và tinh thần chiến đấu quật cường" khi khoác lên mình chiếc áo quốc gia. "Tôi không muốn thấy thái độ hời hợt, thi đấu cho có khi giải đấu bắt đầu. Một khi đã khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, họ phải thể hiện sự nghiêm túc và nỗ lực. Và những điều đó phải hiện diện xuyên suốt từ quá trình chuẩn bị cho đến ngày thi đấu", HLV Sulaiman nói.

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Đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 với HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe

"Chúng ta không muốn bất kỳ cầu thủ nào có mặt trong đội hình lại thiếu đi tinh thần chiến đấu. Harimau Malaya là một tập thể không bao giờ biết bỏ cuộc. Dù không nhận được nhiều sự kỳ vọng, tôi vẫn muốn các cầu thủ phải chiến đấu hết mình khi chạm trán với những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á".

Bên cạnh lời nhắc nhở dành cho các học trò, ông Sulaiman Hussin cũng chỉ ra rằng HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe phải chịu toàn bộ trách nhiệm về màn trình diễn của đội tuyển. Lý do là bởi lực lượng tham dự giải lần này đều do chính chiến lược gia này tự tay lựa chọn và đánh giá.

"Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với phong độ của đội bóng, chúng ta hy vọng Tan Cheng Hoe sẽ đứng ra nhận trách nhiệm. Vì đây là những cầu thủ do chính ông ấy lựa chọn. Tôi hy vọng tập thể này có thể cống hiến hết sức mình và giữ gìn danh dự cho bóng đá nước nhà", ông Sulaiman kết luận.

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Đặng Lai
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