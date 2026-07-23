Anh Minh, Chúc An, Gia Hân tham dự ASIAD: Hành trình lớn bắt đầu từ những bước đi nhỏ

TPO - Đằng sau tấm vé vào đội tuyển golf Việt Nam dự ASIAD 2026 là nhiều năm miệt mài rèn luyện của Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân. Hành trình ấy bắt đầu từ những lớp học golf thiếu nhi, các giải đấu trẻ và được nối dài bằng sự đầu tư, đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành.

Nguyễn Anh Minh là niềm hy vọng của golf Việt Nam tại ASIAD

Hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm lớn

Sau khi Hiệp hội Golf Việt Nam công bố danh sách đội tuyển golf tham dự ASIAD 2026, Els Performance Golf Academy (EPGA) thông báo dành gói hỗ trợ bổ sung trị giá 200 triệu đồng cho ba tuyển thủ trẻ Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân nhằm phục vụ quá trình tập huấn trước ngày lên đường.

Khoản hỗ trợ bằng tiền mặt sẽ được sử dụng cho chương trình đào tạo chuyên sâu hướng tới ASIAD. Bên cạnh đó, các vận động viên vẫn tiếp tục được hưởng những chương trình hỗ trợ đã được EPGA duy trì trong nhiều năm như tài trợ chi phí luyện tập, tiếp cận hệ thống công nghệ phân tích hiện đại và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện.

Đáng chú ý, cả ba tuyển thủ đều có điểm chung trên hành trình phát triển khi từng gắn bó với EPGA từ những năm đầu theo đuổi golf.

Nguyễn Anh Minh trưởng thành từ Học viện golf EPGA.

Nguyễn Anh Minh trưởng thành từ các giải đấu junior đầu tiên do EPGA tổ chức từ năm 2017. Anh cũng có cơ hội làm việc với những HLV đầu tiên tại học viện, trong đó có HLV Quintin, người góp phần xây dựng nền tảng kỹ thuật cho quá trình phát triển sau này.

Lê Chúc An cũng duy trì sự gắn bó lâu dài với EPGA và xem đây là địa điểm tập luyện quen thuộc trước nhiều giải đấu quan trọng trong nước cũng như quốc tế.

Trong khi đó, Nguyễn Viết Gia Hân làm quen với môn thể thao này thông qua chương trình golf thiếu nhi Little Easy từ khi mới 8 tuổi. Qua nhiều năm rèn luyện, cô dần khẳng định tên tuổi và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của golf nữ Việt Nam.

Ba con đường khác nhau nhưng đều bắt đầu từ những buổi tập đầu tiên, những giải đấu trẻ và quá trình tích lũy bền bỉ qua từng năm trước khi bước vào đội tuyển quốc gia.

Đầu tư cho đào tạo trẻ



Hiện tại, Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân đều là đại sứ thương hiệu của EPGA. Theo đại diện học viện, vai trò này không chỉ mang ý nghĩa hợp tác thương hiệu mà còn phản ánh mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm đồng hành.

Cả học viện và các vận động viên đều hướng đến mục tiêu chung là lan tỏa tình yêu golf tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của golf Việt Nam.

Lê Chúc An nhiều năm gắn bó với Học viện golf EPGA.

Chương trình hỗ trợ trước ASIAD 2026 cũng nằm trong định hướng đầu tư dài hạn của EPGA đối với golf trẻ Việt Nam.

Bên cạnh việc đồng hành cùng những golfer đã trưởng thành từ hệ thống đào tạo, học viện đang triển khai các chương trình như EPGA Junior Elite Team và Rising Stars Program nhằm tạo môi trường tập luyện, thi đấu và phát triển bài bản cho các tài năng trẻ.

Trong nhiều năm qua, EPGA cũng phối hợp với Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức các hoạt động đào tạo, giải đấu dành cho lứa tuổi thiếu nhi và hỗ trợ vận động viên trẻ trên cả nước. Đây cũng là một trong những địa điểm tập luyện quen thuộc của đội tuyển golf quốc gia trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

Bước đệm cho mục tiêu dài hạn

ASIAD 2026 sẽ là thử thách lớn đối với golf Việt Nam khi phải cạnh tranh với những nền golf phát triển hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay Thái Lan.

Với Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân, việc góp mặt trong đội tuyển quốc gia không chỉ là cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp mà còn là cơ hội để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao.

Từ những lớp học golf thiếu nhi, các giải đấu junior đầu tiên đến tấm vé khoác áo đội tuyển quốc gia dự ASIAD của các VĐV là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài cùng một môi trường đào tạo phù hợp.

Thành quả hôm nay phản ánh quá trình đầu tư bền bỉ cho đào tạo trẻ, đồng thời mở ra kỳ vọng về một thế hệ golfer có thể nâng tầm vị thế của golf Việt Nam trên đấu trường quốc tế.