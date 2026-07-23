Tuyển Indonesia mạnh cỡ nào ở ASEAN Cup 2026?

TPO - Indonesia không có sự phục vụ của 2 vị trí chủ chốt là thủ môn Maarten Paes và trung vệ Jay Idzes tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, sức mạnh của họ vẫn được nhận định vượt trội kỳ ASEAN Cup 2024.

Người Indonesia đã nghĩ về kịch bản lật đổ tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Tiền vệ Thom Haye tuyên bố đã đến lúc đội tuyển của anh chấm dứt cơn khát danh hiệu ASEAN Cup, lật đổ ngôi vương của Việt Nam. Trang thể thao Bola của Indonesia nhận định họ đã quy tụ đội hình đủ mạnh để hướng đến vị trí cao nhất tại giải Đông Nam Á.

Hai năm trước, Indonesia mang đến ASEAN Cup 2024 đội hình gồm phần lớn cầu thủ chơi bóng trong nước. Đến hiện tại, để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024, HLV John Herdman triệu tập 50 cầu thủ cho danh sách sơ bộ, chia thành 3 nhóm: Dàn cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, các ngôi sao nhập tịch đang đá cho các CLB Indonesia và các nhân tố bản địa xuất sắc nhất.

Idzes không được CLB ở Serie A tạo điều kiện trở về.

Indonesia chưa có đội hình tối ưu

HLV Herdman và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cùng phối hợp để triệu tập đội hình tối ưu cho ASEAN Cup 2026. Từ vài tháng trước, PSSI đã lên kế hoạch thuyết phục các CLB tại châu Âu cho phép tuyển thủ Indonesia trở về dự ASEAN Cup 2026. Dù vậy, vì giải đấu nằm ngoài lịch trình FIFA Days, một số trụ cột không được CLB tạo điều kiện quay về Indonesia.

Thủ môn Paes, trung vệ Idzes, hậu vệ Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, tiền đạo Ole Romeny, Luke Vickery ở lại CLB để tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. HLV Herdman nhận thêm hung tin khi tiền đạo Mauro Zijlstra và Yakob Sayuri rời trại huấn luyện trước ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

So với đội hình tối ưu của Indonesia đã chinh chiến tại vòng loại 4 World Cup 2026, đội bóng xứ vạn đảo bước vào ASEAN Cup 2026 sẽ vắng trục xương sống với Paes - Idzes - Verdonk - Zijlstra. Một nửa sức mạnh của Indonesia sẽ suy giảm khi các ngôi sao đắt giá nhất của họ không trở về dự ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt của Idzes khiến CĐV Indonesia tiếc nuối nhất. Trang Bola.com đưa tin CLB Sassuolo từ chối để trung vệ được định giá 14 triệu euro (cao nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á) trở về. Trong khi đó, thủ môn Paes vừa gia nhập Ajax nên bắt buộc hội quân cùng CLB để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2026/27.

HLV Herdman nắm trong tay rất nhiều cầu thủ nhập tịch (có gốc gác dòng máu) đang chơi bóng tại Indonesia. Bên cạnh đó là nhiều nhân tố mới được PSSI nhập tịch, thi đấu tại nước ngoài. Đó là lý do ông triệu tập danh sách sơ bộ quy tụ 50 cầu thủ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai trước khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Indonesia sẽ mạnh hơn so với ASEAN Cup 2024, đó là điều truyền thông nước này chờ đợi. Thậm chí, sân chơi ASEAN Cup 2026 là nơi để HLV Herdman thử nghiệm một số nhân tố mới như tiền đạo Mitchell Baker.



Tom Haye sẽ là ông chủ tuyến giữa Indonesia.

Nhiều ẩn số ở đội hình Indonesia

Mitchell Baker là cái tên được truyền thông Indonesia nhắc đến nhiều nhất trước thềm ASEAN Cup 2026. Tiền đạo 19 tuổi vừa được PSSI hoàn tất thủ tục nhập tịch từ Mỹ. Baker cao 1,96m và chơi ở vị trí tiền đạo. Khả năng không chiến của tân binh Indonesia sẽ là thách thức cho mọi đối thủ tại chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Thom Haye là cái tên đáng chú ý tiếp theo trong đội hình Indonesia. Từ năm ngoái, tiền vệ mang 2 dòng máu Hà Lan - Indonesia gia nhập CLB Persib Bandung ở Liga Indonesia. Haye từng chơi bóng nhiều năm ở giải VĐQG Hà Lan cho Wilem II, ADO Den Haag và FC Heerenveen. Trước đó, anh là nhân tố nổi trội ở các cấp độ bóng đá trẻ Hà Lan, từ U15 đến U21.

Tiền vệ 31 tuổi đã tuyên bố mạnh miệng trước ASEAN Cup 2026: "Chúng tôi ở đây để cùng Indonesia đua vô địch ASEAN Cup. Giờ đây, Indonesia không có gì phải ngại khi nói về kinh nghiệm, bản lĩnh ở trận đấu lớn. Tất cả cầu thủ đều biết Indonesia trải qua cơn khát danh hiệu ASEAN Cup dài ra sao. Đó chính là động lực để toàn đội chuẩn bị thật kỹ.

Haye sẽ giữ vai trò tổ chức lối chơi cho Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Bên cạnh Haye còn có Eliano Reijnders - em trai của Tijjani Reijnders đang khoác áo Man City - cũng gia nhập giải Liga Indonesia từ năm ngoái. Ivar Jenner gia nhập Liga Indonesia từ tháng 2 năm nay và cũng sẵn sàng cùng đội tuyển chinh chiến ở đấu trường Đông Nam Á.

Tuyến giữa của đội bóng xứ vạn đảo sẽ rất mạnh với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao như Haye, Jenner. Kinh nghiệm của Marc Klok vẫn là quân bài quan trọng cho toan tính của HLV Herdman. Bên cạnh đó, những tiền vệ mới nổi của Indonesia từ cấp độ U23, U21 như Arkhan Fikri, Taufik Rustam sẽ mang đến làn gió mới.

HLV Herdman gánh trên vai áp lực phải giúp Indonesia thống trị Đông Nam Á.

Trong số 50 cái tên được HLV Herdman triệu tập, có gần một nửa đang ở độ tuổi U23. Arkhan Kaka, Dony Tri Pamungkas, Kakang Ferrari, Arkhan Fikri, Hokky Caraka, Rahmat Arjuna và Cahya Supriadi từng dự ASEAN Cup 2024 cùng Indonesia, nay tiếp tục góp mặt ở danh sách sơ bộ cho ASEAN Cup 2026. Nhóm cầu thủ này đã trưởng thành hơn sau 2 năm và đều được kỳ vọng bứt phá dưới bàn tay HLV Herdman.

Hai năm trước, HLV Shin Tae-yong triệu tập đội hình U22+ cho Indonesia chinh chiến tại ASEAN Cup 2024. Đây là kế hoạch của PSSI để giúp các cầu thủ trẻ cọ xát, hướng đến Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33. Kết quả là Indonesia chia tay ASEAN Cup 2024 từ vòng loại.

PSSI, HLV Shin và toàn đội Indonesia hứng chỉ trích dữ dội từ quê nhà. Trang Bola khi đó dùng 2 từ "xấu hổ" để nói về Indonesia, với một thắng, một hòa và thua 2 thua tại vòng bảng. CĐV xứ vạn đảo thất vọng vì sự hời hợt của Indonesia cho sân chơi số 1 khu vực. Và họ nhận ra một điều, Indonesia khi không có dàn sao nhập tịch đang chơi ở Hà Lan, Italia suy giảm sức mạnh nhiều ra sao.

Hai năm qua, Indonesia biến động mạnh ở vị trí HLV trưởng. HLV Shin đã bị sa thải. Patrick Kluivert đến thế chỗ ông Shin và tiếp tục bị PSSI sa thải. HLV Herdman được bổ nhiệm, nhận về loạt trọng trách quan trọng cùng đội tuyển Indonesia. Mục tiêu đầu tiên ông Herdman phải đạt được là giành kết quả tốt tại ASEAN Cup 2026.