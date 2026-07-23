Đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở tại ASIAD

Tại kỳ đại hội năm nay, thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở cả hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. Riêng ở nội dung bóng đá nam, giải đấu năm nay quy tụ tổng cộng 15 đội tuyển tham dự. Các đội được chia thành 4 bảng đấu, trong đó có 3 bảng gồm 4 đội và 1 bảng 3 đội.

Nhờ thành tích thi đấu ấn tượng ở các giải đấu cấp châu lục gần đây, Việt Nam đã xuất sắc ghi tên mình vào nhóm hạt giống số 1. Cùng đứng chung vị thế hàng đầu này với Việt Nam là ba thế lực lớn của bóng đá châu Á bao gồm chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn ở lễ bốc thăm

Nhóm 2 là các nền bóng đá mạnh như Uzbekistan, UAE, Saudi Arabia, Thái Lan. Nhóm 3 gồm Iran, Kyrgyzstan, Qatar, Philippines. Nhóm cuối cùng là CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Hồng Kông Trung Quốc.

Việc góp mặt ở nhóm hạt giống cao nhất mang lại ưu thế cực kỳ to lớn cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Đội chắc chắn sẽ tránh được những ứng viên vô địch hàng đầu như Nhật Bản hay Hàn Quốc ngay từ giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên với việc Uzbekistan, Qatar, Iran... ở các nhóm thấp thì nguy cơ Việt Nam rơi vào bảng tử thần cũng là hiện hữu.

Olympic Việt Nam sẽ không chung bảng với Nhật Bản

Rất may là Việt Nam đã tránh được những lá thăm nặng ký nhất. Kết quả bốc thăm đã đưa Việt Nam nằm ở bảng C gồm Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Trong số này, Uzbekistan được coi là cái tên đáng gờm nhất. Trong khi đó 2 đối thủ còn lại không phải là trở ngại quá lớn nếu như các cầu thủ Việt Nam thi đấu đúng năng lực.

Bảng D được coi là tử thần khi Hàn Quốc, Qatar và Saudi Arabia sẽ phải cạnh tranh nhau. Cả 3 nền bóng đá này đều tham dự World Cup 2026. Trình độ các đội trẻ của họ không quá xa nhau nên hứa hẹn sẽ tạo nên những trận đấu hấp dẫn.

