VFF: Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân với Timor Leste

TPO - Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết đội tuyển Việt Nam đã hoàn thiện khâu chuẩn bị về chuyên môn cho trận ra quân với Timor Leste tại bảng A, ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung cho trận đấu ra quân với Timor Leste (ảnh Hữu Phạm)

"Đến thời điểm này công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam đã cơ bản hoàn tất theo đúng kế hoạch đề ra. Sau giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc, trận giao hữu với Myanmar và các buổi tập tại Chonburi, toàn đội đang có trạng thái tinh thần và thể lực tốt, sẵn sàng bước vào trận đấu đầu tiên"-ông Trần Anh Tú cho biết.

Trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân trước Timor Leste vào ngày mai 24/7. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sớm có mặt tại Chonburi để tập luyện, thích nghi điều kiện khí hậu, thời tiết đồng thời dành thời gian hoàn thiện chiến thuật, nghiên cứu lối chơi của đối thủ.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tại Chonburi (Thái Lan)

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá vượt trội so với Timor Leste trên các phương diện chuyên môn. Hàng tấn công được chờ đợi sẽ bùng nổ với các ngoại binh nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, về chuyên môn HLV Kim Sang-sik và BHL đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Đội tuyển luôn dành sự tôn trọng đối với mọi đối thủ, gồm Timor Leste. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lối chơi, điểm mạnh yếu của đối phương để có chiến thuật phù hợp. Điều quan trọng lúc này là đội giữ được sự tập trung, phát huy tốt năng của các cầu thủ, thi đấu quyết tâm"-ông Trần Anh Tú cho biết.