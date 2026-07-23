Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

TPO - U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại môn bóng đá nam ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait trước khi lần lượt chạm trán U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Với bảng đấu được đánh giá thuận lợi, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng vượt qua vòng bảng để hướng tới cột mốc mới tại đấu trường châu Á.

U23 Việt Nam đã xác định các đối thủ tại môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau lễ bốc thăm diễn ra tại Nhật Bản trưa ngày 23/7. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Philippines, bảng đấu được đánh giá vừa sức so với nhiều bảng đấu còn lại.

Việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1 giúp U23 Việt Nam tránh được các ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc ngay từ vòng bảng. Dù vậy, U23 Uzbekistan vẫn là thử thách đáng gờm nhất, trong khi U23 Kuwait và U23 Philippines được xem là những đối thủ trực tiếp trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc chạm trán U23 Kuwait lúc 21h00 ngày 15/9 (giờ Việt Nam). Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik gặp U23 Philippines lúc 17h30 ngày 18/9 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U23 Uzbekistan lúc 16h00 ngày 22/9.

Nếu giành kết quả thuận lợi trong hai lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế trước cuộc đối đầu được dự báo khó khăn với Uzbekistan ở lượt cuối. Đây cũng có thể là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tham dự sau khi U23 Iraq rút lui trước lễ bốc thăm. Các đội được chia thành ba bảng bốn đội và một bảng ba đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, khởi tranh từ ngày 24/9. Các trận bán kết diễn ra ngày 30/9, còn trận tranh huy chương đồng và chung kết được tổ chức vào ngày 3/10.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến ngày 4/10. Môn bóng đá nam tiếp tục áp dụng quy định cho phép mỗi đội đăng ký tối đa ba cầu thủ quá tuổi U23, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh chất lượng và hấp dẫn.

Với lực lượng trẻ giàu tiềm năng cùng sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng và tạo dấu ấn tại sân chơi thể thao lớn nhất châu lục.