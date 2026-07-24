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Thể thao

HLV Shin Tae-yong bị cấm hành nghề vì tát cầu thủ

Đặng Lai

TPO - Cựu HLV trưởng đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong, vừa chính thức nhận án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau những tranh cãi xoay quanh hành vi không đúng mực với cầu thủ.

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Theo thông tin từ KFA, Ủy ban kỷ luật của cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định xử phạt đối với ông Shin. Một quan chức của KFA cho biết trên tờ Nate: "Chúng tôi vừa tổ chức cuộc họp của Ủy ban kỷ luật và quyết định xử lý kỷ luật đối với HLV Shin Tae-yong".

Mặc dù chi tiết mức phạt cụ thể chưa được công bố chính thức, nguồn tin nội bộ cho biết chiến lược gia này phải nhận một mức án kỷ luật nghiêm khắc. Các hình phạt nặng bao gồm: đình chỉ tư cách huấn luyện, cấm làm HLV chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Một số kênh truyền thông Hàn Quốc khẳng định ông Shin bị cấm hoạt động bóng đá trong 10 năm.

Nguồn cơn vụ bê bối từ một đoạn video quay lại buổi ra mắt đội bóng của Shin Tae-yong vào tháng 8 năm ngoái, sau khi ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại Ulsan HD. Trong clip, vị HLV này đã có hành vi tát vào mặt trung vệ Jung Seung-hyun. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ và giới truyền thông Hàn Quốc.

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Jung Seung-hyun, cầu thủ bị HLV Shin tát, là tuyển thủ Hàn Quốc

Sau sự cố trên, dường như đã có bất đồng giữa HLV Shin và các học trò. Hệ quả là thành tích của Ulsan HD liên tục sa sút và rơi vào khủng hoảng. CLB từng nhiều lần vô địch xứ kim chi bất ngờ nằm trong nhóm xuống hạng. Để cứu vãn tình hình, ban lãnh đạo đội bóng sa thải ông Shin Tae-yong, chấm dứt nhiệm kỳ ngắn ngủi 2 tháng.

Chia sẻ với truyền thông về án phạt từ KFA, HLV Shin Tae-yong bày tỏ sự bức xúc: "Tôi cảm thấy có rất nhiều điều bất công và thực sự muốn bước ra ánh sáng để làm rõ sự thật. Tuy nhiên, nếu làm tới cùng, các học trò của tôi có thể sẽ bị tổn thương, trong khi không khí bóng đá trong nước hiện tại cũng không mấy thuận lợi".

Ông cho biết thêm bản thân vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng có nên nộp đơn kháng cáo hay không. Nhưng trước mắt, án phạt trên không khiến cựu HLV tuyển Indonesia quá bận tâm vì ông đang làm việc ở xứ vạn đảo.

Tháng 6 năm nay, khoảng 8 tháng sau khi rời Ulsan HD, chiến lược gia này đã nhận lời Persija Jakarta. Với việc dẫn dắt một CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Indonesia, ông Shin coi như "miễn nhiễm" với hình thức kỷ luật của KFA.

Đặng Lai
#Hàn Quốc #Indonesia #Shin Tae-yong #ASEAN Cup #việt nam #HLV Shin #bóng đá Hàn Quốc #đội tuyển Indonesia

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