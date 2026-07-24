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Thể thao

Ngày hội bóng đá quy tụ gần 1.000 cầu thủ nhí

Hương Ly

Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam (VSSG) kết hợp với CLB Công An TPHCM tổ chức Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - giải đấu bóng đá trẻ tầm quốc gia đầu tiên cho các trung tâm bóng đá cộng đồng ở Việt Nam.

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Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, Đánh thức tiềm năng được đánh giá là giải đấu quy mô bậc nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, quy tụ 44 CLB/Trung tâm bóng đá cộng đồng từ 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Giải bao gồm 12 đội bóng lứa tuổi U9 (8 tuổi và 9 tuổi, sinh năm 2018-2019, thi đấu 5 người), cùng 32 đội bóng tham gia 2 lứa tuổi U11 (10 tuổi và 11 tuổi, sinh năm 2015-1017, thi đấu 7 người) và U13 (12 tuổi và 13 tuổi, sinh năm 2013-2014, thi đấu 7 người).

Toàn bộ trận đấu diễn ra trên một sân trong nhà (U9) và bốn sân bóng ngoài trời (U11, U13) đạt tiêu chuẩn tại Trường ĐH Nha Trang. Thông qua giải đấu, CLB Công An TPHCM (đơn vị đồng tổ chức) kỳ vọng tạo ra ngày hội bóng đá hè chuyên nghiệp cho các em nhỏ có tình yêu với trái bóng tròn ở khắp trung tâm trên cả nước, giúp các CLB bóng đá cộng đồng được giao lưu kết nối, thi đấu cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

Ngày hội bóng đá đặc biệt này quy tụ gần 1.000 cầu thủ nhí với 104 trận đấu - mỗi CLB có từ 5 đến 6 trận đấu cọ xát - sẽ là bệ phóng quan trọng để các tài năng triển vọng được các chuyên gia, huấn luyện viên, tuyển trạch viên của các CLB/Trung tâm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - đặc biệt là CLB Công an TPHCM - theo dõi và tuyển chọn.

Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 30/7 đến ngày 1/8/2026.

Hương Ly
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