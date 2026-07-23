Truyền thông Hàn Quốc đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam

TPO - Sức lan tỏa của ASEAN Cup 2026 đã lan tới Hàn Quốc. Trong bài viết mới đây, nhật báo hàng đầu quốc gia này là Nate đã dành những thông điệp nói về HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam.

Ấn phẩm xứ kim chi đánh giá rất cao nhà đương kim vô địch. Nate cho rằng mục tiêu của HLV Kim Sang-sik và học trò lần này không gì khác là bảo vệ ngai vàng. Họ tin rằng đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ và lập cột mốc lịch sử cho nền bóng đá Việt Nam.

“Đội bóng thu hút nhiều sự chú ý nhất là nhà đương kim vô địch Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Kim Sang-sik. Sau chiến thắng tại giải đấu năm 2024, Việt Nam đang hướng tới chức vô địch thứ 2 liên tiếp, một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nền bóng đá này. Mặc dù Việt Nam đã 3 lần vô địch Đông Nam Á nhưng họ chưa bao giờ giành được chiến thắng liên tiếp”, Nate viết.

“Tại giải năm nay, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7. Việt Nam có lợi thế sân nhà khi tiếp Campuchia và Singapore, đồng thời phải làm khách trước Timor Leste và Indonesia”.

Indonesia vẫn là đối thủ lớn nhất vòng bảng của tuyển Việt Nam

Theo Nate, chuyến tập huấn toàn thắng vừa qua ở Hàn Quốc là hành trang để đội tuyển Việt Nam tự tin hơn trên hành trình bảo vệ ngôi vương. “Việt Nam đã trải qua chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 3 trận, lần lượt vượt qua Siheung Citizen (6-0), Yongin FC (2-1) và đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước đội bóng nằm trong nhóm đầu K.League: Gangwon FC. Kết quả này mang lại sự tự tin rất lớn cho toàn đội”, Nate viết.

“Về mặt lực lượng, bộ khung của Việt Nam vẫn dựa trên dàn trụ cột giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Sơn, Hoàng Hên kết hợp cùng các nhân tố trẻ. Dù thiếu vắng Duy Mạnh và Ngọc Bảo do chấn thương, song chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sở hữu nhiều phương án nhân sự linh hoạt.

Theo Nate, Indonesia vẫn là chướng ngại vật lớn nhất ở vòng bảng dành cho đội tuyển Việt Nam. “Indonesia, đội bóng đã mạnh lên đáng kể kể từ thời HLV Shin Tae-yong là đối thủ chính của Việt Nam Bên cạnh đó là nền bóng đá Singapore với 4 lần vô địch. Do vậy, đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan nếu muốn giữ chắc ngôi đầu”, tờ báo kết luận.