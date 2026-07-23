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HLV Timor Leste: 'Chúng tôi đến ASEAN Cup không chỉ để góp mặt'

Trọng Đạt

TPO - Trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn ASEAN Cup 2026, HLV Jose Pedro khẳng định Timor Leste không đến giải chỉ để góp mặt mà hướng tới một khởi đầu ấn tượng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá cao sức mạnh tập thể của nhà đương kim vô địch, đồng thời tin tưởng tinh thần đoàn kết sẽ giúp các học trò tạo nên bất ngờ.

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HLV Jose Pedro. Ảnh: Hữu Phạm.

Phát biểu tại họp báo trước trận đấu, HLV Jose Pedro thừa nhận Timor Leste là một trong những đội có thời gian chuẩn bị ngắn nhất trước ASEAN Cup 2026, đồng thời khẳng định toàn đội đã tận dụng tối đa quỹ thời gian để hướng tới màn trình diễn tốt nhất.

"Trong số các đội tham dự giải, chúng tôi chuẩn bị muộn nhất. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi chuẩn bị không tốt. Chúng tôi luôn mong muốn có thêm thời gian để chuẩn bị từ sớm, toàn đội đã nỗ lực hết sức. Chúng tôi đến giải với mục tiêu khởi đầu thuận lợi và tạo dấu ấn riêng", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ ở trận ra quân, HLV Jose Pedro dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam, đặc biệt là sức mạnh tập thể của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup.

Ông cho rằng ba cầu thủ nhập tịch giúp hàng công Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn, nhưng đó không phải yếu tố duy nhất tạo nên sức mạnh của đoàn quân HLV Kim Sang-sik.

"Chúng tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam. Ba cầu thủ nhập tịch mang đến sự khác biệt và nâng cao chất lượng chuyên môn cho hàng công. Tuy nhiên, tôi đánh giá tuyển Việt Nam là một tập thể đồng đều ở cả ba tuyến chứ không chỉ phụ thuộc vào ba cầu thủ này. Họ thi đấu rất gắn kết từ hàng phòng ngự, tuyến giữa cho đến hàng công. Ba cầu thủ nhập tịch có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào, nhưng sức mạnh cốt lõi của tuyển Việt Nam vẫn là tính tập thể", HLV Jose Pedro nhận định.

Về phía Timor Leste, nhà cầm quân này cho biết đội bóng của ông cũng lấy tinh thần tập thể làm nền tảng để hướng đến mục tiêu tạo bất ngờ.

"Sức mạnh lớn nhất của Timor Leste nằm ở sự đoàn kết. Chúng tôi vận hành như một khối thống nhất chứ không dựa vào bất kỳ cá nhân nào. Điều đó đã được thể hiện ở vòng loại trước Brunei. Chỉ có tinh thần tập thể mới giúp chúng tôi tạo nên bất ngờ trước một đối thủ rất mạnh như tuyển Việt Nam", ông nói.

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Khi được hỏi nếu phải so sánh Timor Leste với một đội tuyển tại World Cup, HLV Jose Pedro bất ngờ nhắc đến Tây Ban Nha.

"Tất nhiên trình độ của chúng tôi còn cách rất xa Tây Ban Nha. Nhưng tôi luôn hâm mộ lối chơi kiểm soát bóng của họ. Tôi muốn các học trò cầm bóng nhiều nhất có thể, bởi kiểm soát bóng là cách tốt nhất để tiếp cận khung thành đối phương và tạo ra cơ hội. Đó là định hướng tôi đang xây dựng cho Timor Leste", ông chia sẻ.

Trong khi đó, đội trưởng Anizo Correia khẳng định Timor Leste không đến ASEAN Cup với tâm lý của một đội bóng lót đường.

"Chúng tôi rất tôn trọng các đối thủ, đặc biệt là tuyển Việt Nam. Nhưng Timor Leste không đến đây chỉ để tham dự. Toàn đội mang theo mục tiêu rõ ràng và chúng tôi hướng đến chiến thắng", Correia nhấn mạnh.

Tiền vệ này cũng đánh giá tuyển Việt Nam là một tập thể có chất lượng đồng đều ở mọi vị trí, song tin rằng Timor Leste đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ chiến đấu bằng tất cả khả năng trong 90 phút sắp tới.

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Trọng Đạt
#Timor Leste #ASEAN Cup #HLV Jose Pedro #Bóng đá Đông Nam Á #Việt Nam #tuyển quốc tế #bất ngờ

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