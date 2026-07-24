Đội tuyển Indonesia chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026 với không ít ngôi sao châu Âu

TPO - Liên đoàn Bóng đá Indonesia vừa công bố danh sách đội tuyển Indonesia tham dự ASEAN Cup 2026. Danh sách lần này quy tụ sự kết hợp giữa dàn ngôi sao nhập tịch gốc châu Âu và những tài năng bản địa xuất sắc nhất giải VĐQG Indonesia.

Amat sẽ dẫn dắt tuyển Indonesia đến thành công ở ASEAN Cup 2026?

Ở vị trí gác đền, ban huấn luyện tiếp tục trao niềm tin cho Nadeo Argawinata - thủ môn giàu kinh nghiệm và có phong độ ổn định ở giải VĐQG Indonesia. Do Audero và Paes không về tuyển lần này nên Nadeo Argawinata dự kiến sẽ trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ đội tuyển xứ vạn đảo.

Hàng phòng ngự của Indonesia tại giải đấu năm nay được đánh giá là thực sự chất lượng. Họ có thể không sử dụng những hậu vệ hàng đầu như Jay Idzes, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks... nhưng những cái tên còn lại như Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rizky Ridho vẫn đủ sức đe dọa nhiều hàng công.

Trong số này, Hubner đã xin hội quân muộn cùng Fortuna Sittard để dành thời gian cho ASEAN Cup 2026. Các cầu thủ từng chơi bóng ở châu Âu như Sandy Walsh, Shayne Pattynama do đã hồi hương nên không vướng bận lịch thi đấu cấp CLB.

Ragnar Oratmangoen là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công Indonesia

Tuyến giữa của "Mãnh sư Garuda" hứa hẹn sẽ mang đến sự chủ động và khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng. Với những cái tên như Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan... Indonesia hoàn toàn tự tin áp đặt lối chơi trước các đối thủ trong khu vực.

Trên hàng công, Indonesia sở hữu lực lượng tấn công biến hóa với nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Dù vắng Ole Romeny, chân sút số 1 ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 hay Miliano Jonathans nhưng Indonesia vẫn còn đó "máy chạy" Ragnar Oratmangoen. Cầu thủ này từng tung hoành ở Mỹ Đình trong trận thắng Việt Nam 3-0 tại vòng loại World Cup 2026.

Ragnar Oratmangoen đã trở về chơi bóng ở Indonesia nên anh không vướng bận lịch thi đấu cấp CLB khi ASEAN Cup diễn ra. Tiền đạo 28 tuổi được kỳ vọng có thể cung cấp bóng cho những trung phong cao lớn như Jens Raven, Saddil Ramdani.

Trong nhiều kỳ AFF Cup đã qua, Indonesia từng không ít lần về nhì đầy tiếc nuối. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng dàn nhân sự chất lượng cho thấy quyết tâm cao độ của PSSI và toàn thể đội bóng trong việc giải "cơn khát" danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Rõ ràng so với ASEAN Cup 2024, Indonesia mang đến giải lực lượng hùng hậu hơn và họ có thể là đối thủ nặng ký nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN INDONESIA DỰ ASEAN Cup 2026 Thủ môn: Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, Muhammad Riyandi Hậu vệ: Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari, Tim Geypens Tiền vệ: Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Rayhan Hannan, Kadek Agung, Egy Maulana Vikri, Mitchell Baker Tiền đạo: Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Rizky Eka Pratama.