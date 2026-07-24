Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Đội tuyển Indonesia chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026 với không ít ngôi sao châu Âu

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá Indonesia vừa công bố danh sách đội tuyển Indonesia tham dự ASEAN Cup 2026. Danh sách lần này quy tụ sự kết hợp giữa dàn ngôi sao nhập tịch gốc châu Âu và những tài năng bản địa xuất sắc nhất giải VĐQG Indonesia.

hasil-pertandingan-timnas-indonesia-vs-china-taipei.jpg
Amat sẽ dẫn dắt tuyển Indonesia đến thành công ở ASEAN Cup 2026?

Ở vị trí gác đền, ban huấn luyện tiếp tục trao niềm tin cho Nadeo Argawinata - thủ môn giàu kinh nghiệm và có phong độ ổn định ở giải VĐQG Indonesia. Do Audero và Paes không về tuyển lần này nên Nadeo Argawinata dự kiến sẽ trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ đội tuyển xứ vạn đảo.

Hàng phòng ngự của Indonesia tại giải đấu năm nay được đánh giá là thực sự chất lượng. Họ có thể không sử dụng những hậu vệ hàng đầu như Jay Idzes, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks... nhưng những cái tên còn lại như Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rizky Ridho vẫn đủ sức đe dọa nhiều hàng công.

Trong số này, Hubner đã xin hội quân muộn cùng Fortuna Sittard để dành thời gian cho ASEAN Cup 2026. Các cầu thủ từng chơi bóng ở châu Âu như Sandy Walsh, Shayne Pattynama do đã hồi hương nên không vướng bận lịch thi đấu cấp CLB.

indonesia.jpg
Ragnar Oratmangoen là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công Indonesia

Tuyến giữa của "Mãnh sư Garuda" hứa hẹn sẽ mang đến sự chủ động và khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng. Với những cái tên như Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan... Indonesia hoàn toàn tự tin áp đặt lối chơi trước các đối thủ trong khu vực.

Trên hàng công, Indonesia sở hữu lực lượng tấn công biến hóa với nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Dù vắng Ole Romeny, chân sút số 1 ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 hay Miliano Jonathans nhưng Indonesia vẫn còn đó "máy chạy" Ragnar Oratmangoen. Cầu thủ này từng tung hoành ở Mỹ Đình trong trận thắng Việt Nam 3-0 tại vòng loại World Cup 2026.

Ragnar Oratmangoen đã trở về chơi bóng ở Indonesia nên anh không vướng bận lịch thi đấu cấp CLB khi ASEAN Cup diễn ra. Tiền đạo 28 tuổi được kỳ vọng có thể cung cấp bóng cho những trung phong cao lớn như Jens Raven, Saddil Ramdani.

Trong nhiều kỳ AFF Cup đã qua, Indonesia từng không ít lần về nhì đầy tiếc nuối. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng dàn nhân sự chất lượng cho thấy quyết tâm cao độ của PSSI và toàn thể đội bóng trong việc giải "cơn khát" danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Rõ ràng so với ASEAN Cup 2024, Indonesia mang đến giải lực lượng hùng hậu hơn và họ có thể là đối thủ nặng ký nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN INDONESIA DỰ ASEAN Cup 2026

Thủ môn: Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, Muhammad Riyandi

Hậu vệ: Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari, Tim Geypens

Tiền vệ: Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Rayhan Hannan, Kadek Agung, Egy Maulana Vikri, Mitchell Baker

Tiền đạo: Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Rizky Eka Pratama.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Singapore #Thái Lan #Indonesia #Myanmar #Lào #Campuchia #Kim Sang-sik #Xuân Son #Quang Hải #Hoàng Đức #Hoàng Hên #danh sách Indonesia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe