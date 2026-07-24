ASEAN Cup 2026 và bài toán di chuyển đau đầu chẳng khác nào World Cup

TPO - Hôm nay, ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh với loạt trận mở màn bảng A. Giải đấu của Đông Nam Á mang tính đặc thù rất lớn khi các đội sẽ thi đấu sân nhà-khách xen kẽ. Thể thức này mang đến bài toán di chuyển đau đầu chẳng khác nào các đội tuyển đã trải qua ở World Cup 2026 vừa qua.

Với riêng đội tuyển Việt Nam. Hành trình làm khách của đội sẽ từ Hà Nội đến Chonburi (Thái Lan) đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7. Sau đó, đội trở về Hà Nội và ngày 3/8 hành quân đến Jakarta làm khách của Indonesia.

Tổng quãng đường mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đi qua lên tới 8.200 km cả đi và về (2.100 giữa Hà Nội vs Chonburi, 6.100 giữa Hà Nội và Jakarta). Chưa có thống kê chính thức nhưng có thể nói, quãng đường đi của đội tuyển Việt Nam là một trong những đội di chuyển nhất vòng bảng.

Ở bảng B, Myanmar phải đi từ cực Tây sang Đông của khu vực Đông Nam Á. Sau khi thi đấu trận mở màn, họ sẽ hành quân đến Philippines, trải qua quãng đường gần 5.400 km khứ hồi. Cộng thêm hành trình 1.200 km từ đại bản doanh đến Thái Lan, đội tuyển Myanmar sẽ di chuyển tổng quãng đường 6.600 km cho các trận làm khách.

Tương tự như vậy, các đội tuyển Philippines, Thái Lan, Malaysia… đều phải di chuyển quãng đường ngang ngửa, thậm chí hơn nhiều đội tuyển đá World Cup 2026. Nếu so với Bosnia, đội tuyển được cho là phải đi vất vả nhất vòng bảng World Cup 2026 (5.035 km) thì nhiều đại diện Đông Nam Á còn vượt xa.

Hành trình di chuyển để thi đấu 2 trận vòng bảng trên sân khách của đội tuyển Việt Nam

Nhẹ nhàng hơn khá nhiều là đội tuyển Lào cũng phải đi gần 5.000 km. Họ thi đấu 2 trận sân khách ở Myanmar và Malaysia. Tổng quãng đường mà Lào phải đi và về là 4.900 km. Những chi tiết trên cho thấy áp lực hậu cần với các đại diện Đông Nam Á khi tham dự giải đấu của khu vực là không hề nhỏ.

Đây vốn là thách thức dành cho các đại diện Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Việc phải liên tục bay quốc tế là một gánh nặng. Những chặng bay dài như từ Hà Nội đến Jakarta, hay từ Vientiane đến Kuala Lumpur sẽ tiêu tốn đáng kể năng lượng của cầu thủ. Dù không bị lệch múi giờ quá nhiều (tối đa chỉ 2,5 tiếng), nhưng thời gian di chuyển ra sân bay, chờ đợi, làm thủ tục hải quan sẽ ảnh hưởng đến thể trạng của toàn đội.

Cầu thủ khi thiếu thời gian nghỉ ngơi dẫn đến bị quá tải và chấn thương cơ bắp tăng cao. Để tiến sâu, ban huấn luyện bắt buộc phải tính toán kỹ lưỡng điểm rơi phong độ và xoay tua lực lượng liên tục. Nếu đội tuyển nào không có chiều sâu đội hình hoặc khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị quá lớn, họ sẽ rất dễ hụt hơi ở những lượt trận cuối vòng bảng chứ chưa nói đến vòng trong.

Các tuyển thủ đối diện nguy cơ chấn thương do hành trình di chuyển

Thực ra, ban tổ chức cũng đã rất linh hoạt với thể thức hiện tại. Khác với việc tổ chức đá tập trung tại một quốc gia đăng cai, thể thức sân nhà-khách xen kẽ chia đều lợi thế cho tất cả các đội. Mỗi đội tuyển đều có 2 trận được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà và 2 trận phải chịu áp lực khi làm khách.

Việc thi đấu xen kẽ giúp các cầu thủ có cơ hội "làm mới" tinh thần rất nhanh. Nếu một tập thể vừa trải qua một trận làm khách khó khăn hoặc nhận kết quả bất lợi, họ sẽ ngay lập tức được trở về "chảo lửa" quê nhà ở lượt đấu tiếp theo để xốc lại tinh thần, thay vì phải chịu áp lực liên tục nơi đất khách.

Không thể bỏ qua cái lợi là sức nóng của giải đấu được lan tỏa đều khắp khu vực. Các liên đoàn bóng đá quốc gia đều có cơ hội bán vé, khai thác quảng cáo sân bãi và bản quyền truyền hình, tạo ra bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt đồng loạt ở nhiều quốc gia. Trong số 10 đội tuyển tham dự, có lẽ Timor Leste là thiệt thòi hơn cả vì họ phải mượn sân Chonburi của Thái Lan, không được thi đấu dưới sự ủng hộ từ NHM nhà và cũng phải đi lại xa xôi hơn.

Và khi nhìn vào hành trình di chuyển, cũng không cần quá lo lắng cho các đội. Thứ nhất, tất cả đều được đá xen kẽ sân khách-sân nhà. Sau một hành trình đi xa thì họ được nghỉ trung bình 8-10 ngày mới phải đá trận sân khách thứ 2. Chưa kể vì bảng đấu có 5 đội nên mỗi lượt trận sẽ có 1 đội tuyển được nghỉ thi đấu. Quãng nghỉ này là rất cần thiết để họ phục hồi.

So với mật độ đi lại ở World Cup 2026, ASEAN Cup 2026 vẫn dễ thở hơn nhiều. Trung bình một đội tuyển ở World Cup 2026 cứ 6 ngày sẽ đá một trận. Hành trình đi lại là dài hơn, nhưng tần suất phải lên máy bay của các đội tuyển Đông Nam Á ít đi. Điều đó khiến HLV các đội cũng bớt đau đầu trong việc duy trì thể lực cho học trò.

Cũng không thể bỏ qua yếu tố tính cạnh tranh. Rõ ràng là so với World Cup, giải vô địch Đông Nam Á ở một mức độ thấp hơn đáng kể nên tính cạnh tranh sẽ giảm đi nhiều, nhất là với các đội tuyển hàng đầu khu vực. Tại vòng bảng, HLV sẽ có cơ hội xoay tua triệt để đội hình, giữ quân chủ lực cho các trận căng thẳng, điều mà không nhiều đồng nghiệp tại World Cup 2026 có thể làm.

Điển hình như đội tuyển Việt Nam. Trận đầu, dù phải hành quân xa song đội chỉ phải gặp cái tên “lót đường” là Timor Leste. HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể cho các trụ cột nghỉ ngơi và dồn mọi quân bài chủ lực cho chuyến hành quân đến Indonesia sau đó 10 ngày.

Thái Lan với 2 chuyến làm khách tại Lào và Philippines hoàn toàn có thể bố trí nhân sự tương tự. Indonesia chỉ phải làm khách của Timor Leste và Singapore nên vấn đề với họ không quá lớn. Thiệt thòi sẽ chỉ đến với những đội tuyển yếu, tiêu biểu như Timor Leste vốn không được đá sân nhà và lực lượng lại mỏng manh.