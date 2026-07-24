Hấp dẫn Giải bóng đá bãi biển quốc gia 2026 tại Gia Lai

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 thu hút 8 đội bóng tham gia gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân-Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Tuy Hòa-Phú Yên. Các đội bóng được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, chung kết.

Các trận đấu được tổ chức từ 17 giờ đến 18 giờ 30 hằng ngày (từ ngày 23/7 đến 1/8), nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ đến sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp.

Giải đấu nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè, du khách, tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thể thao cũng như nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Gia Lai thông qua các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, khu vực.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa hai đội Trẻ Gia Lai và Đà Nẵng diễn ra hấp dẫn.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay, Gia Lai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở sau sáp nhập. Từ một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, Gia Lai đã trở thành địa phương hội tụ đầy đủ lợi thế của biển và rừng, kết nối giữa không gian văn hóa Tây Nguyên hùng vĩ với vùng duyên hải Nam Trung Bộ giàu tiềm năng. Gia Lai đang mở ra những cơ hội mới để phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và thể thao theo hướng hiện đại, bền vững với những bãi biển đẹp, bờ cát dài, khí hậu thuận lợi cùng hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện để Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của các giải thể thao biển cấp quốc gia và quốc tế trong tương lai.

“Chúng tôi mong muốn mỗi sự kiện thể thao được tổ chức sẽ trở thành một nhịp cầu kết nối con người, kết nối văn hóa và lan tỏa hình ảnh một Gia Lai năng động, đổi mới, thân thiện và giàu bản sắc. Với phương châm Chuyên nghiệp - An toàn - Thân thiện - Hiếu khách, Gia Lai đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh và các điều kiện chuyên môn khác, quyết tâm mang đến một giải đấu chất lượng, thành công và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với tất cả các đội bóng tham dự”, ông Hiếu chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, ông Hiếu cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm, đồng hành và tin tưởng lựa chọn Gia Lai là địa phương đăng cai giải đấu và xin chúc các đội bóng thi đấu với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn và giàu cảm xúc; góp phần xây dựng hình ảnh bóng đá bãi biển Việt Nam ngày càng phát triển.