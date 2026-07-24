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Singapore nhận tin vui trước trận ra quân ASEAN Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Sau gần ba năm liên tiếp bị chấn thương hành hạ, trung vệ Irfan Fandi đã sẵn sàng trở lại để dẫn dắt hàng phòng ngự Singapore. Đây là tin vui lớn với HLV Tsutomu Ogura trước trận mở màn bảng A ASEAN Championship 2026 gặp Campuchia.

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Giai đoạn 2023-2025 đáng lẽ phải là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của Irfan. Sau khi khẳng định tên tuổi tại Thai League, trung vệ sinh năm 1997 được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh lâu dài của "Những chú sư tử". Tuy nhiên, hàng loạt chấn thương liên tiếp đã khiến sự nghiệp của anh bị gián đoạn, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện giải nghệ.

"Tôi đã trải qua khoảng thời gian rất tồi tệ khi chấn thương liên tục ập đến. Đến lúc dính chấn thương đầu gối, tôi thực sự kiệt sức và từng nghĩ mình không thể tiếp tục chơi bóng nữa", Irfan chia sẻ trước thềm trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026.

Năm 2023, Irfan dính chấn thương bắp chân khi còn thi đấu tại Thai League. Việc cố gắng ra sân trong tình trạng chưa bình phục hoàn toàn khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, trước khi anh tiếp tục bị rách cơ bắp chân trong trận giao hữu với Hàn Quốc.

Đến năm 2025, đúng lúc tưởng như đã vượt qua giai đoạn khó khăn, Irfan lại dính chấn thương dây chằng chéo trong ở đầu gối trái (MCL) sau một pha va chạm ở trận giao hữu với Malaysia, buộc anh phải nghỉ thi đấu thêm nhiều tháng.

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Dù vậy, trung vệ đã 52 lần khoác áo đội tuyển Singapore chưa bao giờ từ bỏ.

"Tôi cố gắng nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Gia đình và bạn bè luôn ở bên động viên, giúp tôi lấy lại tinh thần để làm việc chăm chỉ và trở lại mạnh mẽ hơn", anh nói.

Sự kiên trì đã được đền đáp khi Irfan góp mặt trong cả ba trận đấu của Singapore trong năm 2026, góp công giúp đội nhà giữ sạch lưới ở hai trận.

Bước vào kỳ ASEAN Championship thứ tư trong sự nghiệp, trung vệ 28 tuổi đặt mục tiêu giành lại vị trí chính thức và đưa Singapore tiến sâu tại giải đấu.

"Tôi ghét phải ngồi dự bị. Mỗi lần được trao cơ hội, tôi đều muốn chứng minh vị trí đó thuộc về mình. Những chấn thương khiến tôi phải đi đường vòng, nhưng giờ tôi đã sẵn sàng để chứng minh mình xứng đáng", Irfan khẳng định.

Sự trở lại của Irfan Fandi được xem là cú hích quan trọng với Singapore trước trận ra quân gặp Campuchia, trong bối cảnh đội bóng đảo quốc đặt mục tiêu cải thiện thành tích sau nhiều năm liên tiếp không thể góp mặt ở trận chung kết.

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Trọng Đạt
#Singapore #ASEAN Cup #Irfan Fandi #Chấn thương #Bóng đá

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