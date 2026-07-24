Nhận định Timor Leste vs Việt Nam, 20h30 ngày 24/7: Khởi đầu tưng bừng?

TPO - Nhận định bóng đá Timor Leste vs Việt Nam, 20h30 ngày 24/7, bảng A ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chạm trán Timor Leste ở trận ra quân là thử thách vừa vặn để thầy trò HLV Kim Sang-sik chạy đà cho cả chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Nhận định trước trận Timor Leste vs Việt Nam

Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Timor Leste, Campuchia, Singapore và Indonesia ở ASEAN Cup 2026. Timor Leste là thử thách dễ nhất cho "Chiến binh sao vàng" ở hành trình tại vòng bảng, do đó giành 3 điểm là điều bắt buộc. Sau đó, tuyển Việt Nam cần có tính toán phù hợp để giữ chân trụ cột, tránh chấn thương và hướng đến các trận đấu cân não hơn.

HLV Kim triệu tập bộ ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Đây là điểm nhấn lớn nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, hứa hẹn giúp nhà đương kim vô địch nâng tầm sức mạnh so với giải đấu 2 năm trước. Với Timor Leste, đội tuyển này dần chuyển mình bằng kế hoạch thay máu lực lượng, chỉ giữ lại một số cựu binh có chất lượng như Joao Pedro.

Gần 1/3 cầu thủ Timor Leste dự ASEAN Cup 2026 đang chơi bóng tại châu Âu. Claudio Osorio, Zion Cruz, Eric Silva hay Joao Varudo là những nhân tố mới được Timor Leste kỳ vọng nhiều. Và hiển nhiên, Pedro vẫn là ngôi sao sáng nhất, gánh trên vai một loạt trọng trách ở đội tuyển.

Nhiều cầu thủ Timor Leste mang cái mác "thi đấu ở châu Âu". Nhưng thực tế là tất cả đều chơi ở giải hạng thấp, lần đầu có cơ hội chinh chiến ở sân chơi ASEAN Cup 2026. Xét về yếu tố thực lực và kinh nghiệm chinh chiến, đoàn quân của HLV Kim vẫn được đánh giá cao hơn.



Một trận thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam khởi đầu trơn tru ở bảng đấu hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt. Sẽ tốt hơn nữa cho chúng ta nếu đây là chiến thắng đậm, thuyết phục để tạo cú hích cho hành trình dài hơi.

HLV Ze Pedro của Timor Leste nhận định tuyển Việt Nam là đối thủ khó khăn bậc nhất tại Đông Nam Á. Thuyền trưởng Timor Leste đã nắm thông tin "Chiến binh sao vàng" có 3 tiền đạo nhập tịch gốc Brazil. Ông Pedro cũng nêu quan điểm về việc vị trí của Son - Hên - Lộc sẽ định hình sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Phong độ, thành tích đối đầu Timor Leste vs Việt Nam

Tuyển Việt Nam khởi động trơn tru cho ASEAN Cup 2026 bằng trận thắng giao hữu 4-0 trước Myanmar. Xuân Son, Xuân Mạnh, Đình Bắc và Hoàng Hên là 4 cầu thủ ghi bàn ở trận gần nhất. Về cơ bản, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã "nóng máy", sẵn sàng đạt điểm rơi phong độ tốt nhất tại chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Với Timor Leste, không có nhiều thông tin về sự chuẩn bị của họ tại ASEAN Cup 2026. HLV Pedro tiết lộ Timor Leste phải đợi dàn cầu thủ từ nước ngoài trở về, ngay sát ngày khai mạc ASEAN Cup 2026. Do đó, Timor Leste chắc chắn là đội tuyển có thời gian chuẩn bị ít nhất cho giải đấu.

Các cầu thủ Timor Leste đánh bại Brunei trong trận play-off tranh suất dự ASEAN Cup 2026. Đây là động lực để họ bước vào giải đấu và mơ vào kịch bản cổ tích. Trong buổi họp báo, HLV Pedro không đặt ra mục tiêu cụ thể cho Timor Leste. Ông chỉ nói một điều, Timor Leste đến ASEAN Cup 2026 với mong muốn trở thành tập thể gắn kết và tiến bộ hơn.

Thông tin lực lượng Timor Leste vs Việt Nam

Nhà đương kim vô địch gặp tổn thất vì Đặng Văn Lâm chấn thương. Tiền đạo Tài Lộc tập riêng và bỏ ngỏ khả năng đá chính. Trung vệ Thành Chung cũng chưa lấy lại thể lực tốt nhất. Trước mắt, với vị trí thủ môn, nhiều năng Patrik Lê Giang bắt chính thay cho Văn Lâm.