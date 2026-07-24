24 đội tranh tài tại VCK Giải bóng đá Nhi đồng U11 Toàn quốc 2026

Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 5/8 tại Đắk Lắk với sự góp mặt của 24 đội bóng xuất sắc nhất cả nước. Bước sang mùa giải thứ 29, sân chơi giàu truyền thống của bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục là nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng triển vọng cho bóng đá nước nhà.

Ngày 23/7, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức đã tiến hành họp báo, bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải năm 2026.

Sau khi vòng loại khép lại vào tháng 6, 24 đội bóng có thành tích tốt nhất đã giành quyền tham dự vòng chung kết gồm: Đắk Lắk, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Nội, CLB Hà Nội, PVF-CAND, H.Y.S Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh FC, Tuyên Quang, Việt Hùng Thanh Hóa, Gia Lai, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP.HCM, Thuận An TP.HCM, Văn Tâm Đồng Nai, Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, Navy Đức Nhuận TP.HCM, VES TP.HCM và Đồng Tháp.

Kết quả bốc thăm đưa đội chủ nhà Đắk Lắk vào bảng A cùng Phú Thọ, PVF-CAND và Hà Nội. Bảng B gồm VES TP.HCM, Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, Tuyên Quang và SLNA. Bảng C có Hải Phòng, Thuận An TP.HCM, H.Y.S Hà Nội và Đồng Tháp.

Ở bảng D, Navy Đức Nhuận TP.HCM sẽ cạnh tranh với Thái Nguyên, LPBank HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bảng E quy tụ Văn Tâm Đồng Nai, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa và Bắc Ninh FC, trong khi bảng F gồm TP.HCM, CLB Hải Phòng, CLB Hà Nội và Gia Lai.

Các trận đấu của vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 5/8 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 14h00 ngày 24/7, trước khi đội chủ nhà U11 Đắk Lắk gặp U11 Phú Thọ ở trận đấu mở màn lúc 14h30.

Qua gần ba thập kỷ tổ chức, giải đấu đã trở thành bệ phóng cho nhiều cầu thủ sau này trưởng thành và khoác áo các đội tuyển quốc gia như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Công Phương. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của giải trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Với chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao cùng sự góp mặt của nhiều trung tâm đào tạo trẻ và các địa phương có truyền thống bóng đá, VCK Giải bóng đá Nhi đồng U11 Toàn quốc 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, đồng thời góp phần phát hiện thêm những gương mặt triển vọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.