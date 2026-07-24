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Sao Indonesia đặt mục tiêu truất ngôi vương ASEAN Cup của tuyển Việt Nam

Trọng Đạt

TPO - Đội tuyển Indonesia đang bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự ASEAN Cup 2026. Trung vệ kỳ cựu Jordi Amat khẳng định mục tiêu của thầy trò HLV John Herdman không chỉ là cạnh tranh sòng phẳng, mà là chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.

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Trong buổi tập tại Bali United Training Center ngày 23/7, Jordi Amat cho biết anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của đội tuyển Indonesia sau ba tuần tập huấn. "Tôi lạc quan 100%", trung vệ 34 tuổi khẳng định.

Theo Jordi, quãng thời gian tập trung tại Bali đã giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn triết lý và cách vận hành chiến thuật mà HLV John Herdman xây dựng. Sự gắn kết giữa các thành viên ngày càng được cải thiện và sẽ là nền tảng để Indonesia hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải đấu.

Kinh nghiệm từ ASEAN Cup 2022 cũng trở thành động lực lớn đối với Jordi. Khi đó, Indonesia phải dừng bước ở bán kết. Vì vậy, trung vệ đang khoác áo Persija Jakarta quyết tâm cùng các đồng đội viết nên cái kết khác ở kỳ giải năm nay.

Jordi cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của trận ra quân gặp Campuchia. Theo anh, một chiến thắng trong ngày mở màn sẽ tạo cú hích về tinh thần và giúp toàn đội có thêm sự tự tin cho hành trình phía trước.

"Chúng tôi muốn khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Kết quả tích cực ở trận đầu tiên sẽ là nền tảng quan trọng để duy trì sự hưng phấn trong suốt giải đấu", anh chia sẻ.

Bảng A hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt

Đánh giá về cục diện bảng A với sự góp mặt của Việt Nam, Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste, Jordi Amat cho rằng cuộc đua sẽ rất khốc liệt khi nhiều đội tuyển đều tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch.

Theo trung vệ này, Việt Nam hiện sở hữu ba cầu thủ gốc Brazil đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, trong khi Campuchia có thể sử dụng tới 10 cầu thủ nhập tịch. Singapore và Timor-Leste cũng nhiều khả năng sẽ có thêm những cầu thủ mang hai dòng máu.

Dù vậy, Jordi khẳng định Indonesia không quá bận tâm đến các đối thủ mà tập trung hoàn thiện chính mình. Anh cho biết ban huấn luyện vẫn đang phân tích băng hình, nghiên cứu lối chơi của các đội cùng bảng để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Campuchia.

Theo trung vệ sinh năm 1992, không có đối thủ nào ở bảng A có thể bị xem nhẹ. Indonesia cần giữ sự tập trung trong từng trận đấu, từng bước hoàn thiện lối chơi nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026.

"Chúng tôi chỉ tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đầu tiên. Giải đấu này phải được tiếp cận từng bước một bởi cuộc cạnh tranh ở bảng A sẽ rất khốc liệt", Jordi Amat nhấn mạnh.

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Trọng Đạt
#Indonesia #ASEAN Cup #Việt Nam #bóng đá #Herdman #Jordi Amat #bảng A

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