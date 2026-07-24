Ancelotti từ chối đội tuyển Italia, Pirlo trở thành ứng viên nặng ký

TPO - Carlo Ancelotti đã từ chối cơ hội dẫn dắt đội tuyển Italia để tiếp tục gắn bó với Brazil. Trong bối cảnh khả năng thuyết phục Pep Guardiola vẫn còn bỏ ngỏ, Andrea Pirlo đang nổi lên như phương án khả thi nhất cho chiếc ghế HLV trưởng Azzurri.

Trong nỗ lực tìm kiếm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau khi Gennaro Gattuso ra đi, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã chính thức xác nhận họ đang tiếp cận cả Carlo Ancelotti lẫn Pep Guardiola, hai chiến lược gia được xem là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tái thiết bóng đá nước này.

Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cho biết FIGC đã có những bước đàm phán đầu tiên với hai ứng viên này nhưng không tiết lộ kết quả các cuộc tiếp xúc. Tuy nhiên, theo các tờ L'Equipe và Goal, Ancelotti đã từ chối lời đề nghị vì muốn tôn trọng hợp đồng với đội tuyển Brazil. Nhà cầm quân 67 tuổi mới ký thỏa thuận kéo dài đến năm 2030 trước World Cup 2026 và không có ý định rời bỏ dự án đang theo đuổi cùng Selecao.

Cả Ancelotti và Guardiola đều không quá mặn mà với ghế HLV trưởng đội tuyển Italia.

Việc Ancelotti khước từ khiến hy vọng của FIGC tiếp tục đặt lên Guardiola. Dẫu vậy, thương vụ này cũng được đánh giá không dễ thành hiện thực. Theo Goal, mức lương khoảng 23 triệu euro/năm mà Guardiola nhận trong giai đoạn cuối dẫn dắt Manchester City chỉ là một phần của vấn đề. Trở ngại lớn hơn nằm ở lựa chọn cuộc sống, khi HLV người Tây Ban Nha nhiều lần bày tỏ mong muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình tại Barcelona sau một thập kỷ làm việc liên tục ở Anh.

Trong bối cảnh hai mục tiêu lớn đều khó tiếp cận, Andrea Pirlo đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất. Theo tờ Gazzetta dello Sport, Maldini đã trực tiếp tiến cử Pirlo với Chủ tịch FIGC Giovanni Malago sau nhiều cuộc trao đổi cùng cố vấn liên đoàn Leonardo. Cựu đội trưởng tuyển Italia đánh giá người đồng đội cũ ở AC Milan là HLV có tư duy hiện đại, đủ bản lĩnh để dẫn dắt quá trình đổi mới của Azzurri hướng tới World Cup 2030.

Pirlo chưa có nhiều thành công trên cương vị huấn luyện. Sau mùa giải đầu tiên dẫn dắt Juventus, ông trải qua quãng thời gian làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển sang dẫn dắt United FC ở UAE. Dù vậy, Maldini tin rằng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng xây dựng triết lý bóng đá sẽ giúp cựu tiền vệ 47 tuổi đáp ứng yêu cầu của giai đoạn chuyển giao.

Nguồn tin của Gazzetta dello Sport cho biết Chủ tịch FIGC Malago dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Pirlo để đánh giá HLV này cũng như trao đổi các kế hoạch của Azzurri. Nếu đạt được sự đồng thuận, quyết định bổ nhiệm có thể được hoàn tất trong những ngày tới nhằm kịp chuẩn bị cho chiến dịch UEFA Nations League khởi tranh vào tháng 9 năm nay.

Từng là tiền vệ tài hoa bậc nhất lịch sử bóng đá Italia nhưng Pirlo chưa có thành tích huấn luyện nổi bật.

Nhưng nói như vậy không đồng nghĩa con đường đến băng ghế huấn luyện đội tuyển Italia rộng mở với Pirlo. Trong nội bộ FIGC vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Chủ tịch Malago được cho là có mối quan hệ thân thiết với Roberto Mancini, trong khi một số CLB tại Serie A muốn Antonio Conte trở thành HLV trưởng.

Dẫu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Maldini, song Pirlo vẫn cần thuyết phục được Chủ tịch FIGC Giovanni Malago trong cuộc gặp sắp tới trước khi hy vọng nhận được cái gật đầu cuối cùng.

Đối với FIGC, việc Italia lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở World Cup đã buộc liên đoàn này phải tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng. Sau khi đón chủ tịch mới Malagò, bổ nhiệm Maldini giữ chức giám đốc kỹ thuật và Leonardo đảm nhiệm vai trò cố vấn, FIGC đang hướng tới một ban huấn luyện mới đủ sức đưa đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup trở lại vị thế hàng đầu thế giới.