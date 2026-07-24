2 trận đấu của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 lọt vào tầm ngắm 7 trận bị nghi 'có can thiệp từ bên ngoài'

TPO - Đội tuyển Tây Ban Nha đang trở thành tâm điểm chú ý khi 2 trận đấu của họ tại vòng bảng World Cup 2026 bị đưa vào danh sách xem xét do nghi vấn liên quan đến bất thường trong đặt cược thể thao.

Theo tờ The Athletic, Group Copenhagen - một tổ chức quốc tế độc lập chuyên phòng chống và phát hiện thao túng giải đấu - đã ghi nhận 7 trường hợp nghi vấn tại kỳ World Cup vừa qua và gửi yêu cầu chính thức đề nghị FIFA đưa ra lời giải thích. Trong số đó, hai vụ việc trực tiếp liên quan đến Tây Ban Nha gồm 2 trận gặp Cape Verde và Saudi Arabia:

Họ cho rằng trên các nền tảng đặt cược, đã xuất hiện dòng tiền cực lớn đổ vào cửa Tây Ban Nha không thể thắng Cape Verde. Mà đây là khả năng cực kỳ hiếm khi xảy ra vì Tây Ban Nha là đương kim vô địch châu Âu, trong khi Cape Verde khi ấy gần như vô danh trên bản đồ thế giới. Và cuối cùng, tỷ số là 0-0, chiều lòng những người đặt niềm tin vào khả năng La Roja không thắng.

Group Copenhagen nhấn mạnh rằng sự kiện trên ở trong cấp độ “cảnh báo vàng". Đây là mức độ cao thứ 2 trong tổng số 4 mức độ do họ quy định. Cấp độ vàng cảnh báo các sự kiện bất thường dựa theo tin đồn mạng xã hội hoặc rò rỉ thông tin nội bộ. Cấp độ này cao hơn “xanh” nhưng thấp hơn “cam” và “đỏ”.

Tây Ban Nha dứt điểm liên tục nhưng vẫn không thể thắng Cape Verde

Một sự kiện thứ 2 có liên quan đến tuyển Tây Ban Nha là việc VAR kéo dài quá lâu ở trận thắng đậm trước Saudi Arabia. Theo Group Copenhagen, đây là một sự cố đáng ngờ, nhiều khả năng chịu tác động từ bên ngoài.

Giải thích về vấn đề này, ông Christian Kalb, chuyên gia của Group Copenhagen, nhận định: "Một cảnh báo không đồng nghĩa với việc chắc chắn có bán độ hay thao túng kết quả. Những biến động bất thường về tỷ lệ cược hay thanh khoản hoàn toàn có thể đến từ nhiều nguyên nhân hợp lệ khác".

Về phía mình, FIFA khẳng định chưa phát hiện bất kỳ hoạt động cá cược nghi vấn nào hay dấu hiệu dàn xếp tỷ số ở toàn bộ các trận đấu tại giải. Ngoài hai trường hợp của Tây Ban Nha, Group Copenhagen cũng phát giác các bất thường khác như tấm thẻ đỏ của Themba Zwane (Nam Phi) trong trận gặp Mexico, hay các biến cố kỳ lạ xung quanh Folarin Balogun... Họ phát hiện ra dòng tiền bất thường đổ vào Balogun xoay quanh tấm thẻ đỏ. Và thực tế là tiền đạo này đã bị đuổi trong trận thắng Bosnia nhưng Balogun sau đó được tạm đình chỉ thẻ đỏ.