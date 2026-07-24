Hariss Harun và cột mốc lịch sử cùng đội tuyển Singapore

TPO - Nếu ra sân trước Campuchia ở trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026, Hariss Harun sẽ chạm mốc 150 lần khoác áo đội tuyển Singapore. Và với người đội trưởng kỳ cựu, cột mốc đáng nhớ ấy chỉ thực sự trọn vẹn nếu được khép lại bằng một chiến thắng.

Nếu được HLV Gavin Lee trao cơ hội trong cuộc đối đầu Campuchia, Hariss Harun sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Singapore cán mốc 150 lần ra sân. Với nhiều cầu thủ, đó có thể là đích đến. Với Hariss, đó chỉ là thêm một chương trong "cuốn sách" mà anh vẫn chưa muốn khép lại.

Hariss ra mắt đội tuyển quốc gia từ năm 2007 khi mới 16 tuổi. Từ một tài năng trẻ giàu triển vọng, anh dần trở thành gương mặt không thể thiếu nơi tuyến giữa và sau đó mang trên tay tấm băng đội trưởng. Quãng thời gian ấy đủ dài để Hariss chứng kiến nhiều thế hệ đồng đội đến rồi đi, đủ dài để anh trải qua cả những năm tháng Singapore còn là thế lực của bóng đá Đông Nam Á lẫn giai đoạn đội tuyển đánh mất vị thế.

Ký ức đẹp nhất của Hariss tại đấu trường khu vực vẫn là chức vô địch năm 2012. Thế nhưng, niềm vui ấy cũng đi kèm một sự tiếc nuối. Chấn thương khiến anh không thể góp mặt ở giai đoạn quyết định của giải đấu, để rồi phải dõi theo các đồng đội hoàn tất hành trình đăng quang từ ngoài sân cỏ. Hơn 10 năm sau, chiếc cúp vô địch Đông Nam Á vẫn là mục tiêu còn dang dở trong sự nghiệp của tiền vệ kỳ cựu.

Theo thời gian, tốc độ và sức mạnh có thể không còn như trước, nhưng kinh nghiệm lại trở thành giá trị lớn nhất của Hariss. Anh hiểu nhịp điệu của những trận đấu lớn, biết cách giữ sự bình tĩnh khi đội gặp khó khăn và luôn cất tiếng nói đúng lúc trong phòng thay đồ. Đó cũng là lý do HLV Gavin Lee dành sự tin tưởng đặc biệt cho người đội trưởng mà ông quen biết từ những ngày cùng là đồng đội ở tuyến trẻ Học viện bóng đá quốc gia.

Nhà cầm quân 36 tuổi của Singapore cho rằng Hariss luôn mang đến sự ổn định cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Không chỉ bằng chuyên môn, tiền vệ này còn truyền sự tự tin cho các đồng đội bằng chính cách anh chuẩn bị cho mỗi trận đấu và ứng xử trong những thời điểm áp lực nhất.

Vai trò ấy càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Singapore đang hướng tới một chu kỳ mới. Sau khi giành quyền tham dự Asian Cup 2027, “Những chú sư tử” bước vào ASEAN Cup với nhiều kỳ vọng hơn. Đội hình hiện tại là sự kết hợp giữa những cựu binh như Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young cùng lớp cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành. Kinh nghiệm của những người đi trước được kỳ vọng sẽ giúp Singapore chơi tốt ở một giải đấu ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Dẫu vậy, Hariss không cho phép bản thân và các đồng đội nhìn quá xa. Theo tiền vệ 35 tuổi, Campuchia đã có nhiều bước tiến trong những năm gần đây và Singapore sẽ phải thể hiện phong độ tốt nhất ngay từ trận mở màn nếu muốn tạo lợi thế trong cuộc đua ở bảng A. Đó cũng là lý do người đội trưởng không nói nhiều về cá nhân mình.

“Được mang băng thủ quân đội tuyển quốc gia và chinh chiến tại giải đấu này luôn là một vinh dự lớn lao. Suốt nhiều năm qua, giải đấu luôn duy trì tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt,” Hariss bộc bạch. “Nhưng Singapore có một lịch sử đáng tự hào tại sân chơi này, vì vậy chúng tôi luôn bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất”.

Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, thủ quân đội tuyển Singapore sẽ chạm tới cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của mình ở sân Morodok Techo. Nhưng hơn cả con số 150, điều Hariss hướng đến vẫn là một chiến thắng. Bởi với một người đã dành gần 20 năm cống hiến cho đội tuyển, món quà ý nghĩa nhất trong ngày đặc biệt không phải những lời chúc mừng, mà là niềm hạnh phúc khi được cùng đồng đội rời sân với 3 điểm trọn vẹn.