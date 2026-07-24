Tập đoàn Camel đồng hành cùng chuỗi giải thể thao kép hoành tráng tại Quảng Trị

Cuối tháng 7 – đầu tháng 8 tới, Quảng Trị sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao cả nước với chuỗi giải đấu kép Aqua Warriors - Camel Cup và Quảng Tri Amazing Marathon - Camel Cup 2026. Sự kiện không chỉ là đấu trường bứt phá giới hạn mà còn là điểm nhấn văn hóa – thể thao nổi bật, kích cầu du lịch tại địa phương.

Chuỗi giải đấu kép Camel Cup – Điểm sáng du lịch biển nổi bật tại Quảng Trị

Sau thành công từ các mùa giải trước, chuỗi giải đấu kép thể thao lớn nhất mùa hè Camel Cup 2026 đã chính thức quay trở lại Quảng Trị từ ngày 31/07 đến 02/08/2026. Sự kết hợp độc đáo giữa bơi biển vượt sóng và chạy bộ đường dài mang đến cho hơn 4.000 vận động viên (VĐV) cùng hàng nghìn du khách một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc. Trong đó, hệ thống cự ly thi đấu được thiết kế linh hoạt, phù hợp cho từ VĐV chuyên nghiệp, runner phong trào cho đến các gia đình và em nhỏ:

● Tại Aqua Warriors Quảng Trị - Camel Cup 2026 (01/08): Mang đến các nội dung bơi - chạy hấp dẫn gồm Olympic Aqua Warriors (Bơi 1.5km - Chạy 10km), Sprint Aqua Warriors (Bơi 750m - Chạy 5km), cùng các cự ly chắp cánh đam mê cho thế hệ trẻ như Junior Aqua Warriors (Bơi 300m - Chạy 2km) và Kids Aqua Warriors (Bơi 150m - Chạy 1km),...

● Tại Quảng Trị Amazing Marathon - Camel Cup 2026 (02/08): Thỏa mãn đam mê bứt tốc trên đường chạy đường dài với 4 cự ly tiêu chuẩn: 42km (Full Marathon) dành cho các chân chạy giàu bản lĩnh, 21km (Half Marathon), 10km và cự ly phong trào 5km dành cho đông đảo du khách cùng trải nghiệm.

Đông đảo vận động viên tham gia mùa giải năm trước

Tập đoàn Camel - Đơn vị tài trợ chính cho chuỗi giải đấu kép, khẳng định tinh thần vì cộng đồng

Tiếp nối mùa giải năm 2025, Tập đoàn Camel tiếp tục đồng hành cùng giải đấu. Camel không chỉ bảo trợ nguồn kinh phí tổ chức và đồng hành cùng hệ thống giải thưởng giá trị, thương hiệu Việt còn đưa toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của mình vào công tác tiếp sức trên đường đua.

Tại các trạm tiếp sức và khu vực phục hồi, các vận động viên sẽ liên tục được nạp năng lượng kịp thời. Đặc biệt, khoảnh khắc về đích hứa hẹn sẽ trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết với sự góp mặt của các dòng bia mát lạnh như: Camel Premium, Camel Lager, Bia tươi Camel.

Vận động viên thưởng thức các sản phẩm đến từ Camel ở mùa giải trước

Bên cạnh dòng bia chủ đạo Camel Beer, các thương hiệu cùng tập đoàn như nước tăng lực Red Tiger, cà phê Ta Lư và thực phẩm Moshi sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ nguồn năng lượng, thể lực cho các VĐV từ vạch xuất phát cho đến trạm phục hồi sau vạch đích.

Đại diện thương hiệu chia sẻ, thông qua chuỗi sự kiện Camel Cup, Camel mong muốn truyền tải thông điệp "Phần thưởng cho bản lĩnh". Đây không chỉ là sự tôn vinh dành cho tinh thần kiên cường, bứt phá giới hạn của các vận động viên, mà còn khẳng định vị thế của một doanh nghiệp Việt luôn tâm huyết đồng hành và mang đến những giá trị xứng đáng cho cộng đồng.

Vận động viên tham gia check-in nhận quà tại khu vực gian hàng Camel Beer.

Bên cạnh những giờ phút thi đấu nghẹt thở, khu vực Expo tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Trị - đường Hùng Vương, phường Đồng Hới hứa hẹn sẽ là nơi dừng chân lý tưởng dành cho các VĐV và du khách. Ngay từ ngày làm thủ tục nhận Race-kit (31/07), khu vực Expo sẽ chính thức mở cửa. Tại gian hàng trải nghiệm của Camel Beer, du khách có thể:

● Thưởng thức miễn phí các dòng đồ uống mát lạnh, sảng khoái.

● Tham gia chuỗi minigame tương tác sôi nổi để nhận những phần quà lưu niệm độc quyền của chương trình.

● Giao lưu cùng cộng đồng những người yêu thể thao trên khắp cả nước.

Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng còi khai cuộc của chuỗi giải thể thao kép sẽ chính thức vang lên tại Quảng Trị. Với sự chuẩn bị chu đáo từ Ban tổ chức cùng nguồn lực đồng hành mạnh mẽ từ Camel, sự kiện hứa hẹn mang đến một kỳ thi đấu an toàn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc. Hãy sẵn sàng viết nên những khoảnh khắc bứt phá đầy bản lĩnh trong hè này!