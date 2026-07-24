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Thể thao

Heron Lake Family Classic 2026 lan tỏa giá trị golf gia đình

Trọng Đạt

Không chỉ là sân chơi cạnh tranh về chuyên môn, Heron Lake Family Classic 2026 còn mang đến không gian để các gia đình cùng thi đấu, trải nghiệm và xây dựng văn hóa golf qua nhiều thế hệ.

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Giải golf Heron Lake Family Classic 2026 đã khép lại sau hai ngày tranh tài tại Heron Lake Golf Course & Resort với nhiều dấu ấn cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa cộng đồng. Giải đấu tiếp tục duy trì mô hình hiếm có tại Việt Nam khi hướng đến các gia đình yêu golf, tạo cơ hội để nhiều thế hệ cùng thi đấu và trải nghiệm trên sân.

Bước sang mùa giải thứ hai, Heron Lake Family Classic mang chủ đề "One Passion. One Family - Kết nối trọn đam mê", tiếp nối thông điệp xây dựng một sân chơi nơi golf trở thành cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. Không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích, giải còn khuyến khích tinh thần đồng hành, sẻ chia và phát triển văn hóa chơi golf trong cộng đồng.

Năm nay, gần 80 golfer tham dự ở hai nội dung chính dành cho cặp ông/bà - cháu và bố/mẹ - con. Thể thức thi đấu đồng đội đòi hỏi các thành viên phải phối hợp chiến thuật, hỗ trợ lẫn nhau trong từng hố đấu, qua đó tạo nên nhiều màn trình diễn giàu tính gắn kết. Bên cạnh các bảng đấu chính, Ban tổ chức còn mở thêm bảng dành cho cổ động viên cùng một số hoạt động bên lề nhằm tăng tính tương tác giữa các gia đình.

Trong suốt hai ngày thi đấu, nhiều cặp golfer thể hiện sự ăn ý trong cách lựa chọn chiến thuật và xử lý tình huống trên sân. Giải đấu cũng ghi nhận nhiều cú đánh chất lượng ở các hạng mục kỹ thuật, phản ánh sự tiến bộ về trình độ của phong trào golf gia đình trong những năm gần đây.

Ông Phan Hữu Tùng, Tổng giám đốc sân golf Heron Lake, đại diện Ban tổ chức, cho biết mục tiêu của giải không chỉ dừng ở chất lượng chuyên môn mà còn hướng tới việc xây dựng một sân chơi để các gia đình cùng trải nghiệm, thi đấu và lưu giữ những kỷ niệm thông qua golf.

Khép lại giải đấu, Ban tổ chức đã trao các danh hiệu Nhất, Nhì, Ba ở từng bảng đấu, đồng thời vinh danh các golfer đạt thành tích tại các hạng mục kỹ thuật. Một số giải thưởng phụ như Best Family Outfit và Best Family Photo góp phần tạo thêm điểm nhấn cho ngày hội golf của các gia đình.

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Trọng Đạt
#Golf gia đình #Heron Lake #giải golf #văn hóa golf #gia đình #thi đấu golf #cộng đồng

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