ASEAN Cup 2026 áp dụng hàng loạt quy định mới của World Cup: Cầu thủ che miệng tranh cãi sẽ dính thẻ đỏ

TPO - ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức áp dụng một loạt quy định thi đấu mới được tiếp thu từ World Cup 2026. Bước đi chiến lược này hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa hành vi cố tình kéo dài thời gian, nâng cao tốc độ trận đấu và đảm bảo sự nhất quán trong các quyết định của trọng tài.

Theo trang ASEAN Football, nhằm giữ cho các trận đấu diễn ra liên tục và hấp dẫn, ban tổ chức ASEAN Cup 2026 sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát thời gian nghiêm ngặt. Giống như những gì FIFA áp dụng ở World Cup 2026, mỗi đội tuyển dự giải vô địch Đông Nam Á sẽ phải tuân theo quy tắc 5 giây. Các tình huống ném biên và phát bóng lên sẽ chỉ diễn ra trong tối đa 5 giây.

Trọng tài sẽ giơ ngón tay lên đếm. Nếu quá thời gian, trọng tài sẽ cho đội đối diện hưởng ném biên/phát bóng. Động thái này nhằm ngăn chặn hành vi câu giờ vốn khá nổi cộm ở bóng đá Đông Nam Á.

Mỗi cầu thủ bị thay ra cũng phải rời sân trong vòng 10 giây. Nếu vượt quá thời gian này, cầu thủ vào thay sẽ phải chờ ít nhất 1 phút sau khi trận đấu tái khởi động mới được phép bước vào sân.

Trọng tài có quyền rút thẻ đỏ nếu phát hiện cầu thủ che miệng khi tranh cãi

Tương tự là quy tắc chăm sóc cầu thủ chấn thương. Cầu thủ cần sự chăm sóc y tế trên sân phải ở lại bên ngoài đường pitch ít nhất 1 phút trước khi trở lại (ngoại trừ thủ môn hoặc trường hợp chấn thương xuất phát từ lỗi bị phạt thẻ vàng/thẻ đỏ). Trong thời gian dừng trận đấu vì chấn thương, ban huấn luyện tuyệt đối không được chỉ đạo chiến thuật.

Bên cạnh đó, giải đấu cũng tăng cường tinh thần thể thao fair-play. Hành vi dùng tay hay áo che miệng lúc tranh cãi sẽ bị nghiêm cấm. Nếu trọng tài nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông có thể truất quyền thi đấu cầu thủ. Đặc biệt, hành vi tự ý bỏ dở trận đấu để phản đối có thể dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp, thậm chí khiến đội bóng bị xử thua nếu trận đấu không thể tiếp tục.