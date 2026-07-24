Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Timor Leste vs tuyển Việt Nam, 20h30 ngày 24/7: 3 điểm trong tầm tay

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Timor Leste trong ngày ra quân ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, Timor Leste có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu và sẵn sàng gây bất ngờ.

report Đội tuyển Việt Nam có mặt

Xe chở đội tuyển Việt Nam đã đến sân. Lúc này, thời tiết đang có mưa.

img-9711.jpg
img-9712.jpg
img-9713.jpg
report Người hâm mộ đổ về sân từ rất sớm

Dù còn 2 tiếng nữa, bóng mới lăn ở Chonburi nhưng từ lúc này, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã có mặt ngoài sân. Tinh thần ấy cho thấy đam mê và nhiệt huyết của các cổ động viên áo đỏ bất chấp đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất là Timor Leste.

img-9708.jpg
img-9709.jpg
img-9710.jpg
753206644-1024982783473113-1172560473099825383-n-4407.jpg

Tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc so tài với Timor Leste tại bảng A. Sau chức vô địch ở kỳ giải trước, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Trận ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là cơ hội thuận lợi để "Chiến binh sao vàng" giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo bước đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách cam go phía trước.

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay là lực lượng được tăng cường chất lượng, đặc biệt với bộ ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Phong độ của toàn đội cũng đang rất cao sau chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu gần nhất. Dù vắng thủ môn Đặng Văn Lâm vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu phương án thay thế chất lượng là Patrik Lê Giang cùng khung gỗ.

Về phía Timor Leste, đội bóng này cũng có những bước chuyển mình nhất định khi triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu như Claudio Osorio hay Eric Silva, kết hợp cùng cựu binh trụ cột Joao Pedro. Dù vậy, phần lớn các nhân tố mới này đều chơi ở các giải hạng thấp và chỉ vừa tập trung cùng đội sát ngày thi đấu. Thời gian chuẩn bị gấp rút khiến Timor Leste gặp khó trong việc gắn kết lối chơi.

Với sự vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn lực lượng, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng làm chủ thế trận. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở một chiến thắng đơn thuần mà còn là một tỷ số đậm thuyết phục. Điều này vừa giúp khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, vừa tạo cú hích quan trọng trước khi chạm trán các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Singapore hay Indonesia.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
Tiểu Phùng
#Việt Nam #Timor Leste #ASEAN Cup #bóng đá #tuyển Việt Nam #đội tuyển #bảng A #Trực tiếp Việt Nam vs Timor Leste #link việt nam vs timor leste

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe