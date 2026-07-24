Trực tiếp Timor Leste vs tuyển Việt Nam, 20h30 ngày 24/7: 3 điểm trong tầm tay

TPO - Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Timor Leste trong ngày ra quân ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, Timor Leste có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu và sẵn sàng gây bất ngờ.

report Đội tuyển Việt Nam có mặt Xe chở đội tuyển Việt Nam đã đến sân. Lúc này, thời tiết đang có mưa. report Người hâm mộ đổ về sân từ rất sớm Dù còn 2 tiếng nữa, bóng mới lăn ở Chonburi nhưng từ lúc này, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã có mặt ngoài sân. Tinh thần ấy cho thấy đam mê và nhiệt huyết của các cổ động viên áo đỏ bất chấp đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất là Timor Leste.

Tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc so tài với Timor Leste tại bảng A. Sau chức vô địch ở kỳ giải trước, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Trận ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là cơ hội thuận lợi để "Chiến binh sao vàng" giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo bước đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách cam go phía trước.

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay là lực lượng được tăng cường chất lượng, đặc biệt với bộ ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Phong độ của toàn đội cũng đang rất cao sau chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu gần nhất. Dù vắng thủ môn Đặng Văn Lâm vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu phương án thay thế chất lượng là Patrik Lê Giang cùng khung gỗ.

Về phía Timor Leste, đội bóng này cũng có những bước chuyển mình nhất định khi triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu như Claudio Osorio hay Eric Silva, kết hợp cùng cựu binh trụ cột Joao Pedro. Dù vậy, phần lớn các nhân tố mới này đều chơi ở các giải hạng thấp và chỉ vừa tập trung cùng đội sát ngày thi đấu. Thời gian chuẩn bị gấp rút khiến Timor Leste gặp khó trong việc gắn kết lối chơi.

Với sự vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn lực lượng, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng làm chủ thế trận. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở một chiến thắng đơn thuần mà còn là một tỷ số đậm thuyết phục. Điều này vừa giúp khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, vừa tạo cú hích quan trọng trước khi chạm trán các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Singapore hay Indonesia.