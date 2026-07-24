Giải bóng đá nữ VĐQG: Thanh Nhã giúp Hà Nội tiếp đà chiến thắng, TPHCM tạo 'mưa gôn'

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt giữa các đội đầu bảng

Chơi trên sân nhà, Hà Nội I không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua Hà Nội II với tỷ số 3-0. Trước đối thủ cùng thành phố, Hà Nội I sớm kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục.

Phút 24, Ánh Mỹ có pha đi bóng vượt qua 3 hậu vệ trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Thị Thanh Nhã nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán ở phút 43. Sang hiệp hai, Hà Nội I vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Phút 61, Phạm Hải Yến thực hiện thành công quả đá phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Thủ đô.

Ở trận đấu còn lại, TP.HCM I tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại TP.HCM II với tỷ số 6-0.

Đội bóng của Huỳnh Như và các đồng đội tạo lợi thế trong hiệp một nhờ các pha lập công của K’Thủa và Lê Hoài Lương. Sau giờ nghỉ, Thùy Linh nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51 trước khi Quỳnh Anh, Alves và Huỳnh Như lần lượt ghi bàn, khép lại chiến thắng đậm 6-0 cho TP.HCM I.

Với kết quả này, Hà Nội I và TP.HCM I tiếp tục duy trì cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng, đồng thời khẳng định vị thế của các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.