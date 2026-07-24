Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chính thức: HLV Klopp dẫn dắt tuyển Đức

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận HLV Jurgen Klopp ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển đến hết World Cup 2030.

dfb-press-conference-1.jpg

"Được ngồi ở đây là vinh dự lớn. Tôi đã biết công việc HLV trưởng đội tuyển Đức có tầm vóc lớn như thế nào, nhưng chỉ khi trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ, tôi mới cảm nhận trọn vẹn trách nhiệm to lớn ấy. Đội tuyển quốc gia giúp gắn kết người dân Đức lại với nhau hơn phần lớn thứ khác. Vì lẽ đó, nhiệm vụ này trở nên đặc biệt đối với tôi", HLV Klopp chia sẻ trong ngày được trao quyết định.

Klopp lần đầu giữ "ghế nóng" của một đội tuyển, sau nhiều năm chinh chiến cùng CLB Mainz 05, Borussia Dortmund và Liverpool. Ông bắt tay vào công việc ngay lập tức để chuẩn bị cho 4 trận đấu tại Nations League, diễn ra trong 11 ngày. Trong số đó, trận đấu với Hà Lan là thách thức lớn nhất của Đức.

Trong buổi họp báo, thuyền trưởng sinh năm 1967 công bố cựu hậu vệ Per Mertesacker sẽ gia nhập đội ngũ của Klopp với tư cách Giám đốc Điều hành Thể thao, phụ trách các đội tuyển quốc gia nam của Đức. Mertesacker giữ thêm nhiệm vụ quan sát các đội tuyển trẻ của Đức và đề bạt nhân tố tiềm năng cho Klopp.

Trước đó, tuyển Đức trải qua 3 năm ảm đạm dưới thời Julian Nagelsmann. So với những năm cuối của triều đại Joachim Low, lối chơi "Cỗ xe tăng" dưới bàn tay HLV Nagelsmann cải thiện nhưng thành tích vẫn gây thất vọng.

germany-v-paraguay-round-of-32-fifa-world-cup-2026.jpg
Đức thất bại ê chề ở World Cup 2026.

Klopp là HLV có uy và đẳng cấp không cần bàn cãi. Ngay sau khi tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2026, LĐBĐ nước này liên hệ Klopp. Cựu HLV Liverpool cũng dứt khoát từ bỏ vị trí Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull để đàm phán cùng DFB. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin HLV Klopp từ chối lời mời từ Real Madrid.

HLV Klopp chia tay Liverpool sau mùa giải 2023/24. Trong 9 năm dẫn dắt "The Kop", chiến lược gia người Đức chinh phục một danh hiệu Premier League và một Champions League. Liverpool dưới bàn tay Klopp đạt tỷ lệ thắng lên tới 60,9%.

Tính cả sự nghiệp, Klopp đạt tỷ lệ thắng 54,4%. Ông nổi tiếng là HLV quản trị con người xuất sắc, luôn biết cách thúc đẩy học trò ra sân chiến đấu với tinh thần cao nhất. Lối chơi của Klopp vẫn thiên về triết lý Gegenpressing, luôn "kén" cầu thủ phù hợp theo từng vị trí. Nhưng khi Klopp hội tụ đủ đội hình theo ý của ông, tập thể đó sẽ tạo ra sức mạnh hủy diệt.

Hương Ly
#HLV Klopp #Đội tuyển Đức #Nations League #World Cup 2030 #Bóng đá Đức #Klopp #thông tin klopp dẫn dắt tuyển đức #Klopp làm HLV tuyển Đức #Đức công bố Klopp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe