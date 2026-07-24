Chính thức: HLV Klopp dẫn dắt tuyển Đức

"Được ngồi ở đây là vinh dự lớn. Tôi đã biết công việc HLV trưởng đội tuyển Đức có tầm vóc lớn như thế nào, nhưng chỉ khi trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ, tôi mới cảm nhận trọn vẹn trách nhiệm to lớn ấy. Đội tuyển quốc gia giúp gắn kết người dân Đức lại với nhau hơn phần lớn thứ khác. Vì lẽ đó, nhiệm vụ này trở nên đặc biệt đối với tôi", HLV Klopp chia sẻ trong ngày được trao quyết định.

Klopp lần đầu giữ "ghế nóng" của một đội tuyển, sau nhiều năm chinh chiến cùng CLB Mainz 05, Borussia Dortmund và Liverpool. Ông bắt tay vào công việc ngay lập tức để chuẩn bị cho 4 trận đấu tại Nations League, diễn ra trong 11 ngày. Trong số đó, trận đấu với Hà Lan là thách thức lớn nhất của Đức.

Trong buổi họp báo, thuyền trưởng sinh năm 1967 công bố cựu hậu vệ Per Mertesacker sẽ gia nhập đội ngũ của Klopp với tư cách Giám đốc Điều hành Thể thao, phụ trách các đội tuyển quốc gia nam của Đức. Mertesacker giữ thêm nhiệm vụ quan sát các đội tuyển trẻ của Đức và đề bạt nhân tố tiềm năng cho Klopp.

Trước đó, tuyển Đức trải qua 3 năm ảm đạm dưới thời Julian Nagelsmann. So với những năm cuối của triều đại Joachim Low, lối chơi "Cỗ xe tăng" dưới bàn tay HLV Nagelsmann cải thiện nhưng thành tích vẫn gây thất vọng.

Đức thất bại ê chề ở World Cup 2026.

Klopp là HLV có uy và đẳng cấp không cần bàn cãi. Ngay sau khi tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2026, LĐBĐ nước này liên hệ Klopp. Cựu HLV Liverpool cũng dứt khoát từ bỏ vị trí Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull để đàm phán cùng DFB. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin HLV Klopp từ chối lời mời từ Real Madrid.

HLV Klopp chia tay Liverpool sau mùa giải 2023/24. Trong 9 năm dẫn dắt "The Kop", chiến lược gia người Đức chinh phục một danh hiệu Premier League và một Champions League. Liverpool dưới bàn tay Klopp đạt tỷ lệ thắng lên tới 60,9%.

Tính cả sự nghiệp, Klopp đạt tỷ lệ thắng 54,4%. Ông nổi tiếng là HLV quản trị con người xuất sắc, luôn biết cách thúc đẩy học trò ra sân chiến đấu với tinh thần cao nhất. Lối chơi của Klopp vẫn thiên về triết lý Gegenpressing, luôn "kén" cầu thủ phù hợp theo từng vị trí. Nhưng khi Klopp hội tụ đủ đội hình theo ý của ông, tập thể đó sẽ tạo ra sức mạnh hủy diệt.