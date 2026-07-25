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Thủ môn Vozinha thoát cảnh thất nghiệp, đổi đời sau World Cup

Hương Ly

TPO - Vozinha được CLB Colo Colo tại giải VĐQG Chile ký hợp đồng 18 tháng. Đây là phần thưởng cho tuyển thủ Cape Verde sau những màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2026.

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Thủ môn Vozinha không được CLB Chaves gia hạn hợp đồng trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Từ màn trình diễn bùng nổ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Vozinha được nhiều đội bóng ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ tìm đến. Sau cùng, thủ môn 40 tuổi quyết định đầu quân cho Colo Colo.

Colo Colo là ông lớn của bóng đá Chile. CLB này chiêu mộ Vozinha, một phần lý do đến từ giá trị thương mại của thủ môn 40 tuổi. Trang Instagram của Vozinha đang nhận gần 30 triệu lượt theo dõi (follow) - cao nhất trong các thủ môn trên thế giới.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Vozinha ký hợp đồng thương mại đầu tiên với tựa game bóng đá UFL - nằm trong dự án AAA được Cristiano Ronaldo góp vốn đầu tư. Lúc này, nhiều thương hiệu thời trang thể thao tìm tới Vozinha nhằm tận dụng độ "hot" của thủ môn này trên Instagram.

Vozinha có trang Instagram tăng follow mạnh nhất trong các cầu thủ dự World Cup 2026 (tính từ mốc trước - sau giải), vượt cả Erling Haaland, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Đó là giá trị của sự bất ngờ, khi làng túc cầu lần đầu biết tới cái tên Vozinha, ấn tượng với thủ môn này và đổ xô tìm kiếm thông tin của anh trên mạng xã hội.

Ở tuổi 40, Vozinha được dự World Cup cùng tuyển Cape Verde đã là chuyện hiếm. Anh tỏa sáng ngay trong lần đầu ra sân ở World Cup, được fan chọn vào Đội hình tiêu biểu và tạo nên cơn sốt trên mạng, đó là điều chưa có tiền lệ của làng bóng đá.

Theo thống kê của CIES Football Observatory, chỉ có 0,5% cầu thủ còn chơi bóng đến 40 tuổi. Và trong 0,5% đó, chiếm 2/3 là vị trí thủ môn. Tại World Cup 2026, có Vozinha, Muslera (Uruguay), Gordon (Scotland) và Neuer (Đức) là 4 thủ môn ngoài 40.

Trong 1.248 cầu thủ dự World Cup 2026, chỉ có 8 cầu thủ trên 40 tuổi, đó là Vozinha, Neuer, Ronaldo, Ochoa, Modric, Muslera, Gordon và Dzeko. Trong danh sách này, trừ Vozinha, tất cả đều có sự nghiệp rực rỡ, đến World Cup 2026 như "chuyến tàu cuối cùng" để ghi dấu giày vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vozinha thì khác, sự nghiệp của anh chỉ rực rỡ từ World Cup 2026. Chỉ sau vài trận đấu, một thủ môn vô danh, đứng trước bờ vực giải nghệ vì không có hợp đồng ở CLB đã thật sự đổi đời.

Hương Ly
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