HLV Timor Leste: 'Việt Nam quá mạnh, thất bại là bài học để trưởng thành'

TPO - HLV Jose Pedro dành nhiều lời khen cho sức mạnh toàn diện của đội tuyển Việt Nam sau thất bại nặng nề của Timor Leste trong trận ra quân ASEAN Cup 2026. Ông cho rằng các học trò cần nhanh chóng quên trận đấu này để tập trung cho cuộc đối đầu với Singapore.

HLV Jose Pedro.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Jose Pedro khẳng định kết quả không nằm ngoài dự đoán khi đội bóng của ông phải chạm trán một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

"Đúng như những gì tôi đã chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ thực sự chất lượng, không chỉ ba cầu thủ trên hàng công mà là cả một tập thể", ông nói.

Nhà cầm quân của Timor Leste cho rằng đội bóng của ông đã mắc những sai lầm và phải trả giá đắt, nhưng nhấn mạnh nguyên nhân không chỉ đến từ những lỗi cá nhân.

"Chúng tôi mắc một số sai lầm và phải trả giá bằng cả trận đấu. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay và thể hiện phong độ vượt trội. Tôi nghĩ họ giải quyết trận đấu ngay từ hiệp một", HLV Jose Pedro đánh giá.

Theo chiến lược gia này, thất bại là bài học cần thiết với một tập thể còn non trẻ như Timor Leste.

"Đội bóng của tôi còn rất trẻ. Các học trò cần tiếp tục phát triển, cải thiện và trưởng thành hơn. Chúng tôi phải trải qua những trận đấu như thế này mới có thể tiến bộ. Chỉ khi đối mặt với những sai lầm, chúng tôi mới học được cách không lặp lại chúng trong tương lai. Đây thực sự là một trận đấu vô cùng khó khăn".

HLV Jose Pedro cũng dành sự tôn trọng cho cách tiếp cận của HLV Kim Sang-sik khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất thay vì giữ sức cho các trụ cột.

"Tôi nghĩ tôi không phải người duy nhất dự đoán trước được kịch bản này. Khi đối đầu với những đội bóng lớn như thế này, mọi thứ đều rất khó khăn. Tôi cũng muốn dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam vì tôi cảm nhận được sự tôn trọng mà họ dành cho chúng tôi. Họ không cất các trụ cột trên băng ghế dự bị. Khi phải thi đấu với những cầu thủ chất lượng như vậy, thử thách là vô cùng lớn".

Khép lại trận thua, HLV Jose Pedro cho biết toàn đội sẽ lập tức chuyển sự tập trung sang lượt trận tiếp theo gặp Singapore.

"Ngày mai chúng tôi sẽ bay sang Singapore và vẫn còn một buổi tập vào buổi sáng. Điều quan trọng nhất lúc này là quên trận đấu này, để nó ở lại phía sau và hướng tới Singapore. Các cầu thủ cần hồi phục trong quỹ thời gian rất ngắn. Tôi sẽ làm hết sức để quản lý đội bóng và lựa chọn 11 cầu thủ tốt nhất cho trận đấu sắp tới", ông khẳng định.