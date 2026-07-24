Đình Bắc lập hat-trick, Việt Nam dội mưa bàn thắng vào lưới Timor Leste

TPO - Nguyễn Đình Bắc góp một hat-trick khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Timor Leste 7-0 ở trận ra quân bảng A, ASEAN Cup 2026.

foul HẾT GIỜ!!! TUYỂN VIỆT NAM ĐẠI THẮNG TIMOR LESTE 7-0 Đình Bắc lập hat-trick. Các bàn thắng còn lại được ghi do công Hoàng Hên (2 bàn), Xuân Son và Quang Hải. Tuyển Việt Nam đã ra quân thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hữu Phạm. report Đình Bắc bị hủy bàn Phút 90: Đình Bắc tung người đánh đầu ghi bàn nhưng trọng tài nhận định lỗi việt vị. report Thêm pha bóng lơ đãng của hàng thủ Việt Nam Phút 90: Hàng thủ tuyển Việt Nam bị động khi đối thủ tấn công bóng bổng. May cho chúng ta khi cú sút cuối cùng đưa bóng đi ra ngoài. report Quang Hải suýt lập siêu phẩm Phút 87: Những đầu ngón tay của thủ môn đã cứu thua cho Timor Leste sau khi Quang Hải tung cú cứa lòng táo bạo. substitution Hoàng Hên rời sân Phút 86: Hên bị đau và bắt buộc rời sân. HLV Kim đưa Việt Cường vào thế chỗ. report Cơ hội cho Timor Leste Phút 85: Tiền đạo Timor Leste đối mặt thủ môn Lê Giang Patrik nhưng dứt điểm hỏng vì góc sút hẹp. Hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn để lộ nhiều lỗ hổng. report Xuân Son bỏ lỡ thêm cơ hội Phút 84: Xuân Son thoát xuống dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Thủ môn của Timor Leste kịp lao ra để khép góc, chặn cú sút của tiền đạo Việt Nam. report Xuân Son đánh đầu hỏng Phút 83: Xuân Son đánh đầu hỏng khi phía trước chỉ còn thủ môn Timor Leste. Nếu Xuân Son ghi bàn, anh sẽ bị hủy bàn vì lỗi việt vị. goal VÀO!!! Quang Hải ghi bàn thứ 7 Phút 79: Quang Hải dứt điểm sau đường chuyền của Đình Bắc. Hậu vệ Timor Leste nỗ lực phá bóng nhưng thất bại. report Hai Long vào sân Phút 77: HLV Kim rút Xuân Mạnh ra nghỉ. report Thế trận an bài Phút 74: Timor Leste gần như buông xuôi khi phải nhận quá bàn thua. Những phút đã qua, tuyển Việt Nam vừa đá vừa dưỡng sức. Chúng ta chơi bóng thong dong nhưng vẫn tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Hữu Phạm. report Xuân Son đánh đầu Phút 73: Xuân Son bật cao đánh đầu sau quả tạt của Tuấn Tài. Cú dứt điểm của Son đưa bóng đi vọt xà. goal VÀO!!! Đình Bắc lập hat-trick, tuyển Việt Nam dẫn 6-0 Phút 65: Đình Bắc dứt điểm trước khung thành trống ghi bàn thứ 6 cho tuyển Việt Nam. Trước đó, Xuân Son ngả người dứt điểm bất thành. substitution Tuyển Việt Nam thay 3 người Phút 63: Văn Đô, Việt Anh và Tuấn Tài vào sân. Thành Chung, Tiến Anh và Văn Vĩ rời sân. report Cột dọc cứu thua cho tuyển Việt Nam Phút 59: Sau cú sút của cầu thủ Timor Leste, bóng dội chân Văn Hậu đổi hướng, thủ môn Lê Giang Patrik bị loại bỏ. May cho tuyển Việt Nam khi bóng dội cột và bật ngược lại. report Đình Bắc sút xa nguy hiểm Phút 57: Cú sút của Đình Bắc đưa bóng đi căng nhưng chệch cột. report Văn Hậu đánh đầu Phút 54: Văn Hậu được trao cơ hội sau pha dàn xếp đá phạt góc của tuyển Việt Nam. Tiếc cho Văn Hậu khi bóng đi ra ngoài. report Quang Hải không kịp dứt điểm Phút 53: Xuân Son, Đình Bắc và Quang Hải phối hợp ăn ý với 3 đường chuyền. Đình Bắc chuyền cho Quang Hải nhưng tiền vệ Việt Nam không kịp dứt điểm. report Timor Leste bỏ lỡ cơ hội Phút 51: Timor Leste tạo ra cơ hội đầu tiên ở trận này. Claudio Osorio treo bóng sáng tạo cho đồng đội nhưng cầu thủ Timor Leste đánh đầu hỏng. report Hoàng Đức sút xa táo bạo Phút 46: Cú sút từ khoảng cách hơn 20m của Hoàng Đức đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU goal VÀO!!! Xuân Son lập công, tuyển Việt Nam dẫn 5-0 Phút 45+1: Văn Vĩ treo bóng cho Xuân Son dứt điểm cận thành. Timor Leste đã vỡ trận từ hiệp một. time HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ goal VÀO!!! Đến lượt Đình Bắc lập cú đúp Phút 43: Đình Bắc sút cận thành ghi bàn thứ 4 cho tuyển Việt Nam. Mọi thứ xảy ra quá dễ với "Chiến binh sao vàng". goal VÀO!!! Hoàng Hên lập cú đúp, tuyển Việt Nam dẫn 3-0 Phút 41: Pha bóng rối loạn ở vòng cấm mang về bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam. Thủ môn Timor Leste phá bóng đến đúng vị trí Hoàng Hên. Hên bình tĩnh xử lý và dứt điểm thành bàn. report Hoàng Hên tiếp tục dứt điểm Phút 39: Hoàng Hên dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không vượt qua hậu vệ Timor Leste. Số 10 của tuyển Việt Nam nôn nóng tìm bàn thắng thứ 2, dẫn đến các pha xử lý hỏng liên tiếp. report KHÔNG VÀO!!! Hoàng Lên bỏ lỡ cơ hội Phút 35: Xuân Son chuyền vượt tuyến cho Hoàng Hên băng xuống đối mặt thủ môn. Hên quá chậm trong pha xử lý, do đó cú sút bị hậu vệ Timor Leste chặn lại. goal VÀO!!! Đình Bắc lập siêu phẩm, Việt Nam dẫn 2-0 Phút 31: Pha xử lý ấn tượng của Đình Bắc mang về bàn thắng thứ 2 cho chúng ta. Bắc cầm bóng đột phá, xử lý vài nhịp để tự tạo khoảng trống và dứt điểm cứa lòng thành bàn. report Xuân Son đánh đầu Phút 30: Tiến Anh tạt bóng, Xuân Son phán đoán vị trí và đánh đầu. Đây là kịch bản quen thuộc của tuyển Việt Nam nhưng lần này pha phối hợp chưa thành bàn. report Đình Bắc tiếp tục dứt điểm Phút 27: Đình Bắc sút bóng đi vào giữa khung thành, thủ môn Timor Leste đứng đợi sẵn và không vất vả để cản phá. report KHÔNG VÀO!!! Đình Bắc sút hỏng Phút 24: Văn Hậu treo bóng cho Đình Bắc băng vào dứt điểm. Trong tư thế nửa vời, tiền đạo của CAHN sút hỏng. report Tuyển Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu Phút 22: 5 phút gần đây, tuyển Việt Nam lùi đội hình, giảm nhịp độ và để cầu thủ Timor Leste cầm bóng nhiều hơn. Các học trò của HLV Kim đang đưa Timor Leste vào thế phải dâng cao đội hình, khi đó chúng ta chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Ảnh: Hữu Phạm. report KHÔNG VÀO!!! Hoàng Hên dứt điểm bất thành Phút 15: Đình Bắc rê bóng táo bạo vào khu vực cấm địa nhưng không kịp dứt điểm. Cơ hội đến với Hoàng Hên, song chân sút mang áo số 10 dứt điểm ra ngoài. report Tuyển Việt Nam đá nửa sân Phút 12: "Chiến binh sao vàng" tiếp tục gây sức ép, dồn 11 cầu thủ Timor Leste lùi về phòng ngự. Tuyển Việt Nam đang dồn bóng nhiều sang biên trái cho Đình Bắc. Ảnh: Hữu Phạm. goal VÀO!!! Hoàng Hên mở tỷ số cho tuyển Việt Nam Phút 7: Hoàng Hên dứt điểm lạnh lùng mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo mang áo số 10 xử lý bình tĩnh trong khu vực cấm địa và dứt điểm bất ngờ. report Mặt sân đọng nước. tuyển Việt Nam gặp khó Phút 6: Các đường chuyền ngắn của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nặng vì mặt sân đọng nước. Trong tình huống mới đây, Hoàng Đức rê dắt bóng nhưng bị vũng nước đọng cản lại. report Tuyển Việt Nam ép sân Phút 3: Tuyển Việt Nam đang cầm bóng áp đảo và đẩy tất cả cầu thủ Timor Leste lùi về phòng ngự. Ảnh: Hữu Phạm. start Hiệp một bắt đầu photo Các tuyển thủ Việt Nam khởi động Các "Chiến binh sao vàng" sẵn sàng bước vào trận đấu. Ảnh: Hữu Phạm. report Tuyển Việt Nam đối đầu đồng đội cũ của Bellingham, Cole Palmer Đồng đội cũ Bellingham sắp đối đầu tuyển Việt Nam report Đội tuyển Việt Nam mặc áo trắng Do phải đá sân khách nên tuyển Việt Nam mặc áo phụ. Tuy nhiên, dù được mặc định là đội chủ nhà nhưng Timor Leste cũng không có được lợi thế sân bãi khi họ thi đấu ở Thái Lan. report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam report Đội tuyển Việt Nam có mặt Xe chở đội tuyển Việt Nam đã đến sân. Lúc này, thời tiết đang có mưa. report Người hâm mộ đổ về sân từ rất sớm Dù còn 2 tiếng nữa, bóng mới lăn ở Chonburi nhưng từ lúc này, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã có mặt ngoài sân. Tinh thần ấy cho thấy đam mê và nhiệt huyết của các cổ động viên áo đỏ bất chấp đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất là Timor Leste.

Tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc so tài với Timor Leste tại bảng A. Sau chức vô địch ở kỳ giải trước, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Trận ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là cơ hội thuận lợi để "Chiến binh sao vàng" giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo bước đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách cam go phía trước.

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay là lực lượng được tăng cường chất lượng, đặc biệt với bộ ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Phong độ của toàn đội cũng đang rất cao sau chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu gần nhất. Dù vắng thủ môn Đặng Văn Lâm vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu phương án thay thế chất lượng là Patrik Lê Giang cùng khung gỗ.

Về phía Timor Leste, đội bóng này cũng có những bước chuyển mình nhất định khi triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu như Claudio Osorio hay Eric Silva, kết hợp cùng cựu binh trụ cột Joao Pedro. Dù vậy, phần lớn các nhân tố mới này đều chơi ở các giải hạng thấp và chỉ vừa tập trung cùng đội sát ngày thi đấu. Thời gian chuẩn bị gấp rút khiến Timor Leste gặp khó trong việc gắn kết lối chơi.

Với sự vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn lực lượng, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng làm chủ thế trận. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở một chiến thắng đơn thuần mà còn là một tỷ số đậm thuyết phục. Điều này vừa giúp khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, vừa tạo cú hích quan trọng trước khi chạm trán các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Singapore hay Indonesia.