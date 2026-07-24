Đẳng cấp lên tiếng, Singapore thắng trận ra quân ở ASEAN Cup

TPO - Bất chấp nỗ lực vùng lên rất đáng khen của Campuchia, bất chấp cơn mưa “phá đám” và mặc kệ VAR từ chối 1 bàn thắng, Singapore vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ 2-1 ngay trên sân khách, qua đó giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại bảng A vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Ra sân với đội hình có tới 5 cầu thủ nhập tịch, Campuchia tràn đầy quyết tâm xóa dớp không thắng Singapore trong 7 lần đụng độ trước đây giữa đôi bên. Nhưng dường như chừng đó “ngoại binh” vẫn là chưa đủ để Campuchia tạo ra khác biệt. Bởi trên thực tế, Singapore mới là những người chủ động thế trận và có được những cơ hội đầu tiên.

Ngay từ phút thứ 2, “những chú sư tử” đã gửi tới đội chủ nhà lời cảnh cáo nghiêm khắc khi Shawal Anuar bên phía Singapore đệm bóng chệch cột dọc từ cự ly 5m. Và tiền đạo 35 tuổi này cũng chính là khác biệt lớn nhất giữa đôi bên trong hiệp 1 nhờ lối di chuyển rất thông minh, khả năng đánh hơi cơ hội tốt.

Singapore (áo đỏ) đã cho thấy đẳng cấp khi giành 3 điểm ngay trên sân của Campuchia.

Các tiền vệ Singapore chủ yếu khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên Campuchia bằng những quả chọc khe để Shawal Anuar phá bẫy việt vị. Chiến thuật này đã chứng minh hiệu quả bằng bàn mở tỷ số, khi Shawal Anuar, một lần nữa lại thoát xuống bên cánh phải, tung cú dứt điểm hiểm hóc tung lưới đội chủ nhà ở phút 22.

Hướng tấn công của Campuchia chủ yếu bên cánh trái, nơi có cầu thủ nhập tịch Iago Bento nhưng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Singapore đã phong tỏa rất tốt mũi nhọn này. Chân sút gốc Brazil đói bóng, mãi đến phút 39 mới có cú dứt điểm đầu tiên và cũng không hoàn thành nhiệm vụ leo biên, tạt bóng.

Thế trận vì vậy diễn ra khá bế tắc cho đội chủ nhà. Cả hiệp 1, Campuchia không có nổi cú dứt điểm trúng đích nào, dù cầm bóng tới 54% và hưởng 4 quả phạt góc. Tuy nhiên, hiệp 2 đã chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của đội chủ nhà, khi HLV Koji Gyotoku thay thế liền 3 cầu thủ, trong đó có ngoại binh gây thất vọng Iago Bento.

Gió lập tức đảo chiều nhờ sự thay đổi này. Campuchia vùng lên tấn công mạnh mẽ ngay đầu hiệp 2 và có được bàn gỡ ở phút 55 với cú “nã đại bác” tầm xa của Ouk Sovann. Thế trận sau đó diễn ra khá cân bằng, dù Singapore nhỉnh hơn một chút về cơ hội song đôi bên không tạo ra được cú dứt điểm nào đủ chính xác để có thêm bàn thắng.

Cơn mưa bất chợt ở Phnom Penh càng làm cầu thủ hai đội khó chỉnh thước ngắm. Cơ hội tốt nhất lại thuộc về Campuchia ở phút 66, nhưng may cho Singapore là thủ môn Izwan Mahbud đã xuất sắc cản phá cú sút của Sa Ty sau khi cầu thủ dự bị này đi bóng vào trong vượt qua Irfan Fandi để dứt điểm.

Trong một ngày chơi tốt, thủ thành Kimhuy của Campuchia cũng làm nản lòng các chân sút đội khách. Những dự cảm về một trận hòa đáng tiếc càng lớn hơn với Singapore khi ở phút 89, họ đưa được bóng vào lưới Campuchia nhưng bị VAR từ chối.

Trọng tài xem lại hình ảnh của VAR và từ chối bàn thắng của Singapore ở phút 89.

Nhưng đúng vào lúc tất cả đang đợi tiếng còi mãn cuộc thì đẳng cấp của đội bóng đã giành quyền góp mặt tại Asian Cup 2027 lên tiếng. Trong một pha bị kèm chặt bởi 2 hậu vệ Campuchia, tiền đạo vào sân thay người Ilhan Fandi vẫn tung ra một cú vô-lê đẹp mắt ngay rìa vòng cấm, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội khách.

Với chiến thắng này, Singapore đã có thể phần nào yên tâm chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo hứa hẹn rất khó khăn gặp các ứng cử viên vô địch hàng đầu là Việt Nam và Indonesia.

Trong khi đó, thất bại này có thể xem như gáo nước lạnh vào hy vọng của Campuchia trên hành trình ASEAN Cup 2026. Mọi thứ sẽ rất khó khăn với đội bóng xứ Chùa Tháp, bởi trận sau họ sẽ phải làm khách của Indonesia, một đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Singapore.