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Mưa kỷ lục trong ngày tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste

Trọng Đạt

TPO - Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ ngôi vương, mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử.

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Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại ASEAN Cup 2026 khi đè bẹp Timor Leste 7-0 ở lượt trận mở màn bảng A, diễn ra tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan).

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phô diễn sức mạnh tấn công vượt trội với màn trình diễn bùng nổ của bộ ba Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và khiến thủ môn Dylan Jose Nikki phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất 7 phút để có bàn mở tỷ số. Từ tình huống dứt điểm của Nguyễn Đình Bắc bị cản phá, Đỗ Hoàng Hên có mặt đúng lúc, khống chế gọn gàng rồi tung cú sút hạ gục thủ môn Timor Leste, mở màn cho cơn mưa bàn thắng.

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Pha lập công này giúp Hoàng Hên trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất cho đội tuyển Việt Nam trong lịch sử các kỳ ASEAN Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Huỳnh Hồng Sơn với bàn thắng ở phút 11 vào lưới Campuchia tại Tiger Cup 2002. Sau này, Quế Ngọc Hải (2014) và Nguyễn Công Phượng (2018) từng san bằng thành tích, trước khi Hoàng Hên rút ngắn cột mốc xuống chỉ còn 7 phút.

Không dừng lại ở đó, đội tuyển Việt Nam còn tạo nên hiệp đấu đầu tiên bùng nổ nhất trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Sau 45 phút, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã dẫn Timor Leste tới 5-0 nhờ cú đúp của Hoàng Hên và Đình Bắc cùng bàn thắng của Nguyễn Xuân Son.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tạo ra cách biệt 5 bàn ngay trong hiệp một tại ASEAN Cup. Thành tích tốt nhất trước đó là dẫn Lào 4-0 ở vòng bảng AFF Cup 2007, trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 9-0.

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Cú đúp của Hoàng Hên và Đình Bắc cũng giúp tuyển Việt Nam thiết lập thêm một dấu mốc chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup, hai cầu thủ Việt Nam cùng hoàn tất cú đúp ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp hai, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng khi ghi thêm một bàn thắng hoàn tất cú hat-trick. Tiền đạo sinh năm 2004 trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử đội tuyển Việt Nam lập hat-trick tại ASEAN Cup.

Trước Đình Bắc, chỉ có Lê Công Vinh và Phan Thanh Bình từng làm được điều này. Công Vinh hai lần lập hat-trick vào các năm 2004 và 2007, còn Phan Thanh Bình vẫn là cầu thủ Việt Nam duy nhất ghi 4 bàn trong một trận đấu ở lịch sử giải khi lập "poker" trước Lào tại AFF Cup 2007.

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Không chỉ ghi ba bàn, Đình Bắc còn khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng đường kiến tạo để Nguyễn Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 7-0 ở phút 79.

Đây là chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội bóng. Thành tích này vượt qua hai trận thắng cùng tỷ số 5-0 trước Myanmar tại ASEAN Cup 2024 và trước Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Chiến thắng trước Timor Leste cũng giúp đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á lên con số 19. Trong chuỗi trận này, đoàn quân áo đỏ thắng tới 17 trận và chỉ hai lần bị cầm hòa.

Ba điểm đầu tiên cùng hiệu số +7 giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón Singapore vào tối 31/7, hướng tới mục tiêu giành thêm một chiến thắng để tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trọng Đạt
#Việt Nam #Timor Leste #ASEAN Cup #kỷ lục #bàn thắng #đội tuyển

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